Le FC Barcelone a pris une décision drastique avec Lamine Yamal

Le FC Barcelone a enfin trouvé une pépite capable de prendre le relai de Lionel Messi. Après la déception Ansu Fati, le club catalan a retrouvé le sourire avec Lamine Yamal. A seulement 18 ans, l’international espagnol subjugué le monde entier par sa classe et empile déjà les trophées majeurs. Après avoir remporté l’Euro 2024 avec la Roja, le nouveau numéro 10 blaugrana s’est ensuite offert un triplé Liga-Coupe du Roi-Supercoupe d’Espagne. Le tout sans oublier une très bonne feuille de statistiques (18 buts, 25 passes décisives en 55 matches).

Un été très agité médiatiquement

Éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions par l’Inter, Lamine Yamal a tout de même bouclé un exercice 24/25 de haut vol. Ce qui lui permet d’être annoncé comme le favori du Ballon d’Or 2025, avec le Parisien Ousmane Dembélé. Depuis, le joueur a démarré la saison 2025/2026 sur de bonnes bases en marquant et en délivrant une offrande lors du sèches culé à Majorque (3-0). Autant dire que la direction du Barça et Hansi Flick se frottent les mains à l’idée de voir leur prodige briller cette année.

Cependant, l’été de Lamine Yamal a suscité quelques inquiétudes au sein du club catalan. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, la star blaugrana s’est distinguée en faisant la une des journaux avec ses supposées liaisons amoureuses avec des influenceuses et/ou chanteuses, mais surtout avec la fête XXL qu’il a organisée pour ses 18 ans. Une fiesta qui a fait polémique notamment en raison du choix du joueur de payer une troupe de personnes de petite taille pour amuser la galerie. Mais ce n’est pas tout.

Neymar fait peur au Barça

El Nacional affirme que les clichés de Lamine Yamal avec Neymar ont également fait tiquer le Barça. En clair, le média espagnol explique que les Culés n’ont pas du tout apprécié voir leur crack partager une partie de ses vacances avec Neymar. La raison est simple : le Barça ne veut pas que son numéro 10 suive les traces du Brésilien si souvent critiqué pour son hygiène de vie très contestée. En clair, ils ne veulent plus voir les deux hommes passer de bons moments ensemble.

Les Blaugranas ont donc décidé d’agir. Certes, Lamine Yamal est encore jeune et il a le droit de profiter de sa jeunesse, mais son club ne veut pas d’un joueur talentueux finissant par perdre le fil de sa carrière parce qu’il fait trop la fête. Le Barça est d’ailleurs largement servi en termes d’exemples avec Neymar et Ronaldinho quelques années auparavant. Les Catalans souhaitaient que leur joueur ait une vie plus tranquille et qu’il se fasse surtout remarquer pour ses prestations sur le terrain et non pour ses fêtes ou autres sorties nocturnes. Tout le monde au sein du club, dont Flick et ses coéquipiers, veulent protéger la pépite de 18 ans en lui donnant des conseils. Reste maintenant à savoir si le principal intéressé les écoutera.