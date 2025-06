Mercato, FC Barcelone : le coup de pression de Javier Tebas pour les transferts de Joan Garcia et Nico Williams

Champion d’Espagne, le FC Barcelone compte asseoir sa domination en Liga, malgré un début de mercato séduisant du côté du Real Madrid (Huijsen, Alexander-Arnold). Pour ce faire, les Blaugranas sont bien partis pour finaliser deux recrues. À commencer par le gardien de l’Espanyol, Joan Garcia. Le gardien n’aura pas à changer de ville et il a suffi aux Culés de payer sa clause libératoire de 25 M€. Hier, les Blanquiazules ont confirmé, via leur propriétaire chinois, Rastar, le paiement de cette clause dont «le produit de ce transfert pourra servir à compléter le fonds de roulement nécessaire aux opérations quotidiennes de l’Espanyol, ce qui aura un impact positif sur la situation financière et les résultats d’exploitation de l’entreprise.»

Autre cible des Blaugranas, l’ailier de l’Athletic, Nico Williams, a quant à lui décidé de repousser toutes les offres pour faire place nette à celle du Barça. Nous vous avons d’ailleurs annoncé en exclusivité qu’un pré-accord a été trouvé entre le champion d’Europe 2024 avec la Roja et la formation catalane. Cette dernière paiera 62 M€ (la clause de 58 M€ plus les impôts) et propose au joueur un contrat de six ans assorti d’un salaire annuel de 12 M€. Sur le papier, tout est calé. Cependant, le président de LaLiga, Javier Tebas, en a profité pour envoyer un message clair aux Blaugranas.

Le Barça doit vendre

« C’est une chose d’officialiser la signature de Joan Garcia et une autre de l’enregistrer. Ils doivent faire des mouvements et voir quels joueurs ils vont vendre… J’entends tellement de choses… Je ne sais plus ce qui est vrai de ce qui est écrit. Barcelone n’est pas dans la règle du 1:1. Je crois que l’autre jour ils ont annoncé le paiement de la clause de Joan Garcia, mais je ne sais pas s’ils l’ont déjà fait, je ne sais pas grand-chose… Le Barça doit faire des choses pour pouvoir l’enregistrer, pas beaucoup, mais ils doivent faire des choses et ils savent déjà ce que c’est, je ne vais pas les dire, mais nous ne sommes même pas sur les dates, nous verrons », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Mundo Deportivo, avant d’enchaîner sur le cas de Nico Williams.

« Je ne sais pas, mais en fin de compte, nous en entendons beaucoup. Tout d’abord, je ne sais pas si ce qui doit être enregistré est vrai, je ne sais pas. Mais ils ne remplissent pas encore les conditions pour signer librement, ils ne peuvent pas encore signer avec la règle 1:1. S’ils veulent Nico, ils devront vendre et ajuster leurs comptes dans une large mesure. » Le FC Barcelone est prévenu. S’il veut enrôler sans problème Joan Garcia et Nico Williams, il va devoir dégraisser. Mais ça, les Culés le savent bien. Pour rappel, LaLiga ne leur avait fait aucune faveur pour les enregistrements de Dani Olmo et Pau Victor l’hiver dernier.