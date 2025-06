La statistique effrayante du Real Madrid

Xabi Alonso aura besoin de temps pour faire du Real Madrid une équipe à son image. Pour sa grande première sur le banc de la Maison blanche, celui qui a porté le maillot merengue entre 2009 et 2014 n’a pas eu l’occasion de recevoir les louanges de la presse espagnole. Son équipe ressemblait grandement à celle de Carlo Ancelotti, comme l’a souligné Thibaut Courtois, et manquait de créativité une fois arrivée aux abords de la surface de réparation adverse. Et en plus de cela, les Madrilènes sont retombés dans leur travers : encore une fois, ils ont raté un penalty.

Contre Al-Hilal, les coéquipiers de Vinicius se sont vus accorder un penalty en fin de rencontre, absolument décisif alors que le score était de 1-1. Federico Valverde s’est chargé d’exécuter la sentence, butant sur Yassine Bounou. Cette tentative manquée vient s’ajouter à une très longue de liste de coups de pied aux onze mètres non convertis cette saison : depuis le début de l’exercice, le Real Madrid a manqué 7 de ses 19 tentatives, soit le pire ratio de toutes les équipes des cinq grands championnats européens. Cerise sur le gâteau : la Casa Blanca est celle qui en a tiré le plus.