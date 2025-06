River Plate : la sortie acide de Marcelo Gallardo sur le transfert de Franco Mastantuono au Real Madrid

Le monde est en train de découvrir Franco Mastantuono. Avant même son transfert, déjà officialisé, vers le Real Madrid, le génial milieu offensif argentin profite de la Coupe du Monde des Clubs pour montrer l’étendue de son talent. River Plate a d’ailleurs dominé les Urawa Reds Diamonds (3-1) lors de son premier match avec son grand espoir titulaire au coup d’envoi. Même Xabi Alonso a eu un mot pour lui en conférence de presse, alors qu’il venait de regarder la prestation des Millonarios. Si le nouvel entraineur madrilène est impatient de l’avoir sous ses ordres, son collègue argentin ne peut pas en dire autant. Au contraire même.

La suite après cette publicité

En conférence de presse avant la rencontre entre River et Monterrey la nuit prochaine, Marcelo Gallardo a eu des mots forts à l’égard de son jeune talent. Il regrette son départ trop prématuré selon lui. «C’est naturel, nous formons des joueurs pour le monde. Tout arrive plus tôt, les jeunes partent plus vite, et je comprends que ce sont les règles du jeu. Il faisait partie de notre projet pour la saison prochaine. Nous devons nous réajuster, car il y a des joueurs qui, par leur profil, sont difficiles à remplacer», estime l’ancien milieu offensif, tout à fait conscient qu’il n’aurait pas pu garder Mastantuono éternellement.

La suite après cette publicité

Gallardo peste contre le transfert de Mastantuono au Real Madrid

«Nous savions qu’il finirait pas partir, mais les supporters ne vivent pas bien ce genre de départ. Le marché dicte le calendrier», peste le coach argentin de 49 ans. Son club récupère tout de même 45 M€ dans ce transfert, soit le montant de sa cluse libératoire mais ce départ le contrarie. Il affaiblit son équipe, tout comme le championnat local, qui ne peut pas lutter à armes égales avec les grandes écuries européennes. Il craint également la terrible concurrence au Real Madrid et le déracinement pour un si jeune joueur (17 ans seulement), promis à un avenir brillant certes et déjà très mature.

S’il est abonné au banc de touche, Gallardo a peur de voir le néo-international de l’Albiceleste (1 sélection) se perdre en route. «Tout ce que je souhaite, c’est qu’il joue avec naturel, qu’il parvienne à mettre de côté tout ce qui se passe autour de lui, ce qui est très difficile. Je ne lui parle pas de sa future vie à Madrid, ni de quoi que ce soit d’extérieur. Je veux juste qu’il fasse ce qu’il sait faire de mieux : jouer au football.» Mastantuono a encore au minimum deux matchs dans ce Mondial des Clubs pour profiter de River et de ce qu’il connait le mieux, avant le grand saut vers l’inconnu. Au grand dam de son coach.

La suite après cette publicité

Suivez le match Real Madrid - Pachuca sur DAZN.