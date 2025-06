Real Madrid : Xabi Alonso s’enflamme pour Mastantuono

River Plate vient de battre Urawa Red Diamonds (3-1) pour son premier match de Coupe du Monde des Clubs avec un certain Franco Mastantuono comme titulaire. Les supporters du Real Madrid ont pu avoir un aperçu de ce qu’ils auront sous les yeux après la compétition, une fois que le milieu argentin les aura rejoint. Un certain Xabi Alonso n’a pas manqué le match des Millonarios non plus avant de débarquer en conférence de presse.

«Nous sommes heureux. Il est un joueur de présent fantastique et a un avenir incroyable. Sa maturité sur le terrain est évidente. J’ai été impressionné par sa maturité et son ambition lors de nos conversations. Nous venons de voir River et nous avons hâte de l’avoir avec nous. J’ai apprécié son discours. Je l’ai vu avec beaucoup d’ambition et de confiance», affirme le nouveau coach du Real Madrid ce soir.

