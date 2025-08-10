Amical : Toulouse accroche le FC Séville en fin de match

Le TFC, qui a réalisé une préparation catastrophique avec un bilan d’un nul et trois défaites consécutives, affrontait, pour son dernier rendez-vous de pré-saison estivale, Séville. Le match s’est déroulé au Stadium de Toulouse. Les Espagnols ont, eux aussi, réalisé une préparation en demi-teinte (trois nuls, deux victoires et une défaite contre Birmingham). Le coach toulousain alignait un 3-4-3 avec Restes dans les cages et McKenzie comme capitaine en défense centrale. La première mi-temps a été plutôt calme, sans occasions majeures, malgré quelques contrôles impressionnants de l’ailier gauche du TFC, Noah Edjouma. C’est finalement à la 36e minute que le score s’est débloqué : Dodi Lukebakio a ouvert le score pour les Espagnols d’une frappe flottante du gauche, avant que Toulouse ne frôle l’égalisation à la 38e, sur un bon débordement de d’Edjouma qui a adressé un centre en retrait vers Warren Kamanzi, dont la frappe a frôlé le cadre. Le match est resté équilibré, mais rien de vraiment fou à se mettre sous la dent jusque-là. 0-1 pour Séville à la mi-temps.

En seconde période, les Toulousains se sont montrés plus entreprenants. À la 79e minute, Guillaume Restes a brillé en repoussant une puissante frappe adverse. Et alors que le match semblait filer vers une défaite, Santiago Hidalgo est venu délivrer le Stadium à la 86e minute : parfaitement servi après un gros travail d’Aron Dønnum sur l’aile gauche, il a placé une tête imparable pour égaliser. Le TFC arrache finalement un nul 1-1 face à une belle équipe de Séville, sauvant ainsi une préparation qui avait mal commencé. De quoi redonner un peu de confiance avant le début du championnat.