Qui est Ange-Yoan Bonny, la nouvelle pépite française dans le viseur de l’Inter Milan

Les amoureux du ballon rond connaissent Wilfried Bony. Les passionnés de rock dansent sur la voie rocailleuse de Bonnie Tyler. Les mordus d’enquêtes criminelles ont, eux, suivi avec assiduité la trajectoire meurtrière des amants texans Bonnie and Clyde. Malgré l’homonymie, Ange-Yoan Bonny reste, lui, pour l’heure dans une ombre certaine. À seulement 21 ans, ce jeune football français est pourtant en train de franchir un cap. Méconnu du grand public, le gamin d’Aubervilliers, fort de 6 buts et 4 passes décisives en Serie A cette saison avec Parme, a ainsi tapé dans l’œil des plus grands clubs italiens.

L’Inter Milan tient la corde

Convoité par Naples mais également l’AS Roma, Ange-Yoan Bonny devrait finalement se diriger vers l’Inter Milan, séduit par les qualités physiques et techniques impressionnantes du Franco-ivoirien. Considéré comme un profil idéal pour venir renforcer l’attaque des Nerazzurri, en quête de jeunesse et de promesse, l’actuel numéro 13 des Gialloblù verrait alors sa carrière prendre un nouveau tournant. Né le 25 octobre 2003 à Aubervilliers, Bonny a effectué ses débuts professionnels en 2020 sous le maillot de Châteauroux, en Ligue 2. Repéré rapidement, il rejoignait alors Parme où il s’illustrait d’abord avec l’équipe Primavera, avant d’intégrer l’effectif professionnel.

Son premier but en Serie B remonte lui à décembre 2022 lors d’une rencontre face à Brescia. Devenant progressivement un élément clé du système de Fabio Pecchia, Bonny signait finalement une première saison pleine avec 5 buts en 35 apparitions et son passage à l’échelon supérieur cette année n’a logiquement pas laissé indifférent. Dès sa première titularisation en Serie A, le 17 août 2024 face à la Fiorentina, il était ainsi désigné MVP de la rencontre. Quinze jours plus tard, il marquait son premier but dans l’élite contre Naples, terminant le dernier exercice avec un total de 6 buts et 2 passes décisives en 37 matchs, avec 46 tirs (dont 22 cadrés) et 64 ballons récupérés.

Un profil à la Romelu Lukaku

Grand (1,89 m), puissant (83 kg), mais aussi rapide et technique, Bonny est, à ce titre, régulièrement comparé à des attaquants tels que Romelu Lukaku ou Marcus Thuram. Capable de jouer en pivot comme en profondeur, la nouvelle promesse du football français sait alterner les rôles et s’adapter aux systèmes. S’il n’a pas encore connu de sélection avec l’équipe A de France, il compte déjà plusieurs apparitions chez les moins de 19, 20 et 21 ans. Un CV déjà bien étoffé qui n’a donc pas manqué d’attirer l’attention des récents finalistes de la Ligue des Champions. Ce vendredi, Sky Italia, affirmait ainsi que l’Inter et Parme étaient proches de trouver un accord pour un transfert aux alentours de 25 M€. Une opération dans laquelle Sebastiano Esposito pourrait également être inclus en contrepartie.

Sous la houlette de Cristian Chivu, qu’il a déjà côtoyé à Parme, Bonny - qui signerait un contrat de quatre ans, assorti d’un salaire estimé à deux millions d’euros nets par saison, bien au-dessus des 450 000 euros qu’il touche actuellement à Parme - continuerait alors sa progression dans un rôle de doublure, prêt à apprendre aux côtés de Lautaro Martinez et Marcus Thuram. À noter, enfin, que si le transfert se conclut entre le 27 juin et le 3 juillet, Bonny pourrait même intégrer l’effectif intériste pour la Coupe du Monde des Clubs, dont les huitièmes de finale sont prévus entre le 30 juin et le 1er juillet. En quête de renouvellement offensif et d’un effectif capable d’assumer un calendrier chargé, l’Inter est, quoi qu’il en soit, en passe de frapper un grand coup sur le marché estival. À Ange-Yoan Bonny, désormais, de se faire un nom.