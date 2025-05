Le Real Madrid rate déjà une priorité du mercato

Cette fin de saison laisse des traces du côté du Real Madrid. La formation de Carlo Ancelotti a été sorti en quarts de finale de la Ligue des champions, a échoué en finale de la Coupe du Roi face au Barça et semble en mauvaise posture en Liga à 4 unités derrière ce même Barça. Alors forcément, les supporters veulent des comptes et la direction madrilène est sous pression. Comme souvent dans ce genre des cas, le premier fusible a sauté est le coach. Ancelotti ne restera pas à Madrid la saison prochaine et le club travaille déjà sur son remplaçant.

La suite après cette publicité

Dans ce sens, les noms de Xabi Alonso et Jurgen Klopp reviennent avec insistance. Mais un entraîneur ne fera pas tout et ne règlera surtout pas les problèmes de l’effectif madrilène. Car le Real Madrid possède un groupe très déséquilibré avec des gros manquements à plusieurs postes. La défense est décimée par les blessures et il n’y a aucune doublure aux postes clés. Même son de cloche en attaque avec l’absence d’un pur numéro 9 comme l’était Joselu la saison dernière et même au milieu de terrain où Luka Modric reste toujours le seul profil créatif de l’effectif (avec potentiellement Arda Güler). Alors le club n’a pas le choix : il doit se montrer actif au mercato estival.

Florian Wirtz ira au Bayern Munich

Si en défense plusieurs profils sont ciblés et que Trent Alexander-Arnold va débarquer libre cet été, le Real Madrid avait aussi fait de Florian Wirtz sa priorité au milieu de terrain. Le talentueux milieu du Bayer Leverkusen discutait déjà avec les Merengues la saison dernière et la presse madrilène évoquait un accord pour 2025 avec le joueur qui avait décidé, comme ses coéquipiers et Xabi Alonso, de rester un an de plus dans son club après une saison historique. Oui mais voilà, dans le football tout va très vite. Et ce jeudi, Relevo confirme que le Real Madrid va encore manquer une de ses priorités estivales.

La suite après cette publicité

Florian Wirtz est la priorité du Bayern Munich pour la saison prochaine. Le club allemand a déjà entamé les négociations et semble prêt à débourser une belle somme. Comme nous vous le révélions, un accord contractuel existe déjà entre Wirtz et le club bavarois. Pour rappel, le joueur est estimé à environ 110 millions d’euros alors que son contrat se termine en 2027. Et le joueur de 21 ans, s’il apprécie le Real Madrid, se voit bien rester en Allemagne, au Bayern. Le média espagnol explique que pour le Real Madrid «sa signature cet été est pratiquement impossible, même si le club et Xabi Alonso l’apprécient.» Ce nouvel échec serait un coup dur pour les supporters madrilènes alors que plusieurs rumeurs laissaient entendre que le Real Madrid connaît des difficultés économiques qui l’empêchent de se renforcer concrètement. Après avoir loupé Leny Yoro en défense la saison dernière puis Alphonso Davies cet hiver, la Casa Blanca connaît un nouveau contre coup. L’été s’annonce long à Madrid…