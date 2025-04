Bayer Leverkusen : accord contractuel trouvé entre Florian Wirtz et le Bayern Munich !

Depuis la saison passée, Florian Wirtz est la nouvelle pépite du football allemand. Révélé au grand public sous le maillot du Bayer Leverkusen, le milieu offensif de 21 ans s’est distingué en remportant la Bundesliga la saison dernière. C’est d’ailleurs à partir de l’exercice 2023/2024 qu’il a commencé à voir son efficacité bondir avec 18 buts et 20 passes décisives en 49 matches. Cette saison, Wirtz est sur les mêmes bases avec 15 réalisations et 13 offrandes en 42 matches.

Sous contrat jusqu’en 2027, Wirtz fait logiquement partie des éléments du club allemand les plus courtisés. Annoncé dans le viseur de Manchester City, du Real Madrid ou encore du Bayern Munich, le natif de Pulheim entretient le suspense, même si la presse allemande assurait au début du mois que le milieu avait décidé de quitter son équipe à la fin de la saison. Pendant ce temps-là, ses courtisans lui font des pieds et des mains pour l’attirer. En Angleterre, City serait disposé à lâcher plus de 100 M€ pour s’offrir ses services alors que le Bayern Munich le drague désormais ouvertement.

Le forcing du Bayern est en train de payer

«Nous l’avons déjà vu lors de l’Euro ! Nous avions alors dit que l’Allemagne était de retour et que nous nous en réjouissions. Je trouve que les deux ont déjà montré ensemble ce dont ils sont capables. Avec les footballeurs exceptionnels, c’est simple : ils peuvent s’entendre ! Parce qu’ils ont tout simplement cette intelligence de jeu, ce sentiment, cette compréhension - chacun avec ses points forts. Il ne fait aucun doute qu’ils peuvent très, très bien jouer ensemble», déclarait le directeur sportif bavarois Max Eberl en février dernier, assurant que Wirtz pourrait évoluer aux côtés de Jamal Musiala.

Un appel du pied qui n’a pas laissé Wirtz insensible. À l’heure où le Bayer Leverkusen s’apprête à perdre son coach Xabi Alonso, nous sommes en mesure de vous affirmer qu’un accord contractuel a été trouvé entre Wirtz et le Bayern Munich de Vincent Kompany. En revanche, aucun terrain d’entente n’a encore été trouvé entre les deux formations. Aucun détail (durée, salaire) n’a filtré, mais le futur champion d’Allemagne a pris une longueur d’avance sur ses concurrents. À noter que les Skyblues et les Merengues tentent toujours de convaincre le joueur. Tout comme le Bayer qui espère toujours le prolonger.