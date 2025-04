Florian Wirtz veut quitter le Bayer Leverkusen !

Nouvelle coqueluche du football allemand avec Jamal Musiala, Florian Wirtz (21 ans) est l’un des joueurs dont les plus gros clubs sont à l’affût. Le milieu offensif formé à Cologne et au Bayer Leverkusen, évolue depuis l’hiver 2020 avec le Werkself. Champion d’Allemagne l’an dernier avec l’équipe de Xabi Alonso, il est devenu la star du Bayer Leverkusen et réalise un nouvel exercice probant (15 buts et 13 offrandes en 39 matches).

Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec son club, le natif de Pulheim est considéré depuis décembre dernier comme un joueur qui sera encore là l’année prochaine. En effet, il avait trouvé un accord oral avec ses dirigeants pour étendre son bail de quelques années. Florian Wirtz y voyait une étape logique dans son développement en tant que joueur avec la Coupe du monde 2026 en ligne de mire. Cependant, la situation a changé à en croire Kicker.

Le Bayern Munich et Manchester City en pole

S’il n’est pas encore définitivement tranché à en croire le média allemand, Florian Wirtz estime désormais que son évolution au cours de la saison 2024/2025 a été immense et qu’il ne serait pas prématuré de quitter le cocon du Bayer Leverkusen dés cet été pour une plus grosse écurie. De plus, un alignement des planètes est en train d’avoir lieu avec deux clubs qui lui ont fait de la place pour la saison prochaine.

Tout d’abord, il y a le Bayern Munich qui a annoncé le départ prochain de Thomas Müller à la fin de son contrat. Une page va se tourner pour la légende bavaroise et le Rekordmeister qui pousse depuis de longues années pour Florian Wirtz pourrait recomposer le duo de la sélection avec Jamal Musiala. Il y a aussi Manchester City qui est très chaud. Les Sky Blues de Pep Guardiola ont convenu également d’un gros départ à la fin de la saison avec Kevin de Bruyne. Pas forcément prévu, le dossier Florian Wirtz pourrait bien être le feuilleton de l’été.