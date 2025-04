Manchester City a ciblé deux joueurs pour remplacer Kevin De Bruyne

Le 4 avril dernier, une page de l’histoire de Manchester City s’est tournée. « Cher Manchester, en voyant cela, vous comprenez probablement où cela mène. Alors, je vais aller droit au but et vous annoncer que ce seront mes derniers mois en tant que joueur de Manchester City. Rien n’est facile à écrire, mais en tant que footballeurs, nous savons tous que ce jour viendra. Ce jour est arrivé, et vous méritez de l’entendre de ma bouche en premier. » À 33 ans et après dix ans passés au club, Kevin De Bruyne va donc tirer sa révérence. Le Belge ne met pas fin à sa carrière (courtisé par l’Inter Miami et l’Arabie saoudite), mais il a clos le long chapitre mancunien de sa carrière.

Manchester City n’a pas été pris au dépourvu puisque les Cityzens avaient décidé depuis quelque temps de régénérer un effectif vieillissant. La saison 2024/2025 très compliquée du club anglais n’a d’ailleurs fait que confirmer ce besoin urgent de sang frais. Sans surprise, la direction mancunienne s’active depuis un moment en coulisses pour remplacer le Diable Rouge. Txiki Begiristain a cédé sa place de directeur du football à Hugo Viana, mais The Athletic assure que l’Espagnol va rester quelque temps avec le Portugais afin de l’accompagner pour ses débuts dans son nouvel environnement.

Un milieu coté en Europe et une révélation anglaise

Et visiblement les deux hommes ont déjà des pistes pour l’après-De Bruyne. Le média anglophone en a révélé deux. Le premier joueur cité n’est pas une surprise puisqu’il s’agit de Florian Wirtz. À 21 ans, le milieu allemand du Bayer Leverkusen s’est révélé aux yeux de l’Europa la saison dernière. Entre un titre de champion d’Allemagne et son très bon bilan personnel (18 buts, 20 passes décisives en 49 matches), Wirtz est devenu l’un des milieux les plus courtisés du Vieux continent. Annoncé dans le viseur du Bayern Munich, du Real Madrid ou encore du FC Barcelone, l’international allemand avait choisi de rester au Bayer l’été dernier. Sous contrat jusqu’en 2027, Wirtz est censé prolonger et son club estime sa valeur marchande à 150 M€. L’autre nom cité par The Athletic est moins clinquant. Morgan Gibbs-White n’est pas le joueur le plus connu sur la scène européenne. Mais en Angleterre, le milieu offensif de 25 ans s’est fait une belle réputation.

Arraché à Wolverhampton par Nottingham Forest durant l’été 20222 en échange d’un chèque de 52 M€, Gibbs-White est l’un des principaux artisans de la saison XXL des Reds (3es du classement). Depuis bientôt trois ans, le natif de Stafford affiche une belle régularité en Premier League. Auteur de 5 buts et 8 assists en 22/23, puis de 5 buts, 10 assists en 23/24, celui qui évolue au poste de numéro 10 sous les ordres de Nuno Espirito Santo affiche 5 buts, 9 passes décisives cette saison (à 7 journées du terme). Des performances qui vont peut-être aider Nottingham Forest à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Ses prestations lui ont en tout cas ouvert récemment les portes de l’équipe d’Angleterre. Convoqué pour la première fois par Lee Carsley en septembre 2024, Gibbs-White a convaincu Thomas Tuchel de le conserver dans son groupe. Milieu décisif placé au cœur du jeu, Gibbs-White possède un profil qui peut progresser sous les ordres de Pep Guardiola. Il a également l’avantage d’être moins cher que Florian Wirtz, même si les transferts entre clubs anglais atteignent souvent des sommes folles…