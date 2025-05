La presse européenne choquée par Lamine Yamal, une mystérieuse offre fait hésiter Carlo Ancelotti

Lamine Yamal met l’Europe à ses pieds

1er mai ou pas, le foot ne s’arrête pas et encore moins le talent générationnel Lamine Yamal. Avec lui, tout est possible, l’attaquant espagnol a éclaboussé la demi-finale aller de Ligue des Champions de tout son talent. Sans Yamal, Barcelone aurait peut-être eu du mal à se sortir du pétrin dans lequel il s’est embourbé face à l’Inter Milan. Même mené 2-0 et 3-2, le Barça n’a rien lâché et il le doit en grande partie à son gamin de 17 ans. La presse s’enflamme une fois de plus pour Lamine Yamal, Mamma Mia écrit Mundo Deportivo qui se met à l’Italien, merveilleux pour AS. Dans ses pages intérieures, le journal Sport explique que Lamine Yamal permet de rêver. Avec un peu plus de réussite, le champion d’Europe espagnol aurait sûrement été le héros de son club, alors même qu’on n’était pas sûr qu’il débute la rencontre.

Carlo Ancelotti laisse planer le doute

Carlo Ancelotti fait la une de Marca, coup de froid pour sa signature au Brésil, mais rien de définitif. C’est un dossier très complexe, le coach du Real Madrid a préféré temporiser et ne pas signer son contrat, ce que son club perçoit comme une incertitude concernant son avenir. Le clan Ancelotti, en revanche, a expliqué à Marca que ce n’était absolument pas un problème d’argent. Le journal ajoute aussi qu’une offre d’Arabie saoudite pourrait arriver et qu’elle a de quoi ralentir la situation, bref tout dépendra aussi de la fin de saison du Real Madrid et d’un éventuel trophée.

Sergio Conceição finalement conforté ?

Avec la qualification en finale de Coupe d’Italie, Sergio Conceição a redistribué les cartes concernant son avenir chez les Rossoneri. Le coach portugais a déjà gagné la Supercoupe d’Italie face à l’Inter Milan juste après son arrivée, il pourrait bien prendre un deuxième trophée et cela aura son importance dans la saison galère de l’AC Milan qui n’y arrive pas du tout en championnat. Conceicao n’est pas parti, loin de là, en cas de victoire en finale face à Bologne, son club pourrait bien le conserver la saison prochaine. Un rebondissement de plus dans la saison milanaise qui aura été plus que mouvementée.