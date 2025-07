Le nouveau maillot domicile de l’OGC Nice

La nouvelle saison approche à grands pas. À l’heure où les clubs sont en phase de reprise, c’est aussi le moment pour dévoiler les maillots de la saison prochaine. Au tour de l’OGC Nice d’afficher sa nouvelle tunique domicile pour l’exercice 2025/2026. Il y a du changement dans l’air même si les traditionnelles bandes verticales rouges et noires sont évidemment bien présentes. Elles sont en revanche plus larges et Kappa, le nouvel équipementier, a introduit un col polo, assumant un style vintage.

Un autre détail saute aux yeux également. Le sponsor INEOS laisse place à Robinhood, qui devient l’élément principal sur le devant d’un maillot racé et raffiné, conforme à l’histoire du Gym. Le textile est essentiel pour les joueurs. Kappa y a déposé sa technologie KOMBAT™ PRO 2026, qui conjugue «esthétique et performance». Enfin, l’inscription "Issa Nissa" chère aux supporters a été laissée à l’arrière du col comme un «véritable clin d’œil à l’identité et à la fierté niçoise.»