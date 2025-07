Nice : Marcin Bulka est très proche de rejoindre Neom

Cette saison, Marcin Bulka a encore démontré qu’il était l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Grand artisan de la qualification de Nice pour la prochaine Ligue des Champions, le portier polonais de 25 ans a forcément attisé de nombreuses convoitises. Le Gym, résigné à voir partir l’ancien du PSG, a déjà avancé ses pions et va recruter Yehvann Diouf, sauf revirement de situation.

Pisté par Neom en Arabie saoudite et Sunderland en Premier League, Bulka a privilégié l’aspect financier. Selon nos dernières informations, le gardien niçois est proche de décider de rejoindre le Golfe, où il touchera un salaire d’environ 10 millions d’euros par an. Actuellement à Nice, le Polonais pourrait passer sa visite médicale dans les prochains jours en France avec le club saoudien et tout semble quasi bouclé pour l’arrivée de Bulka en Saudi Pro League.