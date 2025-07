Euro (F) : l’Espagne étrille le Portugal pour son entrée en lice

Après la victoire (1-0) de l’Italie contre la Belgique, la phase de poules de l’Euro 2025 féminin se poursuivait, ce jeudi soir, avec l’autre affiche du groupe B entre l’Espagne et le Portugal. Sacrées Championnes du monde en 2023 en Australie, vainqueures de la Ligue des Nations en 2024, puis classées 4èmes des Jeux Olympiques de Paris l’été dernier, les Espagnoles espéraient logiquement confirmer leur statut de grandes favorites pour cet Euro. Une hiérarchie finalement logiquement respectée.

Idéalement lancées après deux réalisations précoces d’Esther Gonzalez (1-0, 2e) et Vicky Lopez (2-0, 7e), les troupes de Montserrat Tomé - orphelines d’Aitana Bonmatí - dictaient loi face aux joueuses de Francisco Neto. Juste avant la pause, Alexia Putellas s’offrait un petit bijou (3-0, 41e) avant qu’Esther Gonzalez ne s’offre un doublé (4-0, 43e), puis Cristina Martin-Prieto (5-0, 88e) pour couler, un peu plus, les Portugaises en fin de rencontre. La Roja s’offre une première victoire autoritaire (5-0) dans ce tournoi et s’empare de la première place, à égalité de points avec l’Italie.