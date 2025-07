Thibaut Courtois fustige les détracteurs de la Coupe du Monde des Clubs

Si elle a son lot de détracteurs partout dans le monde, avec notamment des critiques virulentes de la part de l’ex-manager de Liverpool Jurgen Klopp, ainsi que de l’ailier brésilien du Barça Raphinha, la Coupe du Monde des Clubs fait aussi des heureux. Après la qualification du Real Madrid pour les quarts de finale de la compétition aux dépens de la Juventus (1-0), le gardien madrilène Thibaut Courtois a salué le niveau de compétitivité de ce nouveau format, à sa manière, toujours aussi cash.

La suite après cette publicité

«Ceux d’entre nous qui connaissent le football n’ont jamais douté du niveau, a lancé l’international belge à l’issue de la rencontre. Évidemment, si vous croyez quatre Twittos qui pensent que le niveau, c’est de la merde, vous vous trompez. Mais ceux qui comprennent le football savent que les équipes brésiliennes sont bonnes, qu’Al Hilal est une excellente équipe, que Monterrey peut facilement battre Dortmund aujourd’hui (Dortmund s’est imposé 2-1 contre les Mexicains, ndlr), et pas que les équipes européennes sont les meilleures. C’est comme ça au final, le niveau est élevé, et cela se voit à chaque match.» Le portier de 33 ans a ensuite conclu en affichant les ambitions de son équipe : «je pense qu’il y a beaucoup de bons matchs, intéressants à regarder, et nous devons continuer à travailler dur pour espérer atteindre la finale.» Pour y arriver, les Merengues de Thibaut Courtois devront déjà se défaire de Dortmund en quarts de finale de cette Coupe du Monde des clubs. Le match est programmé pour le 5 juillet à 21h.