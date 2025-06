Jürgen Klopp détruit le nouveau format de la Coupe du Monde des Clubs

Vivement critiquée un peu partout dans le monde, la Coupe du Monde des Clubs ne fait pas énormément d’heureux, notamment parmi les joueurs européens, qui s’infligent des cadences irréelles de rencontres toute l’année sans repos. Un constat partagé par l’ailier brésilien du FC Barcelone, Raphinha : «c’est compliqué pour nous de devoir renoncer à nos vacances. Nous y avons droit. Tout le monde mérite au moins trois semaines ou un mois de vacances. Beaucoup de ceux qui sont au Mondial n’y auront pas droit», avait-il assuré.

Un nouvel acteur du football a été encore plus loin avec cette nouvelle édition de ce Mondial des Clubs. Pour l’ancien manager de Liverpool Jürgen Klopp, désormais dans l’organigramme de l’empire Red Bull, cette compétition n’a tout simplement pas lieu d’être. «C’est la pire idée jamais mise en place dans le football. J’ai la crainte que des joueurs subissent des blessures inédites la saison prochaine (…) Cette année, il y a la Coupe du monde des clubs, et l’année prochaine, on aura la Coupe du monde. Cela signifie qu’il n’y a pas de véritable récupération pour les joueurs concernés, ni physiquement ni mentalement», a fustigé Jürgen Klopp dans une interview accordée à Welt.

Jürgen Klopp démonte l’argument financier

Et selon lui, l’argument monétaire - avec un montant possible de 125 millions de dollars prévu pour le vainqueur - n’est pas recevable. «Je comprends ceux qui disent que l’argent (perçu) pour y participer est insensé. Mais ce n’est pas le cas pour tous les clubs (…) Un joueur NBA gagne aussi beaucoup d’argent et il a quatre mois de repos par an. Virgil van Dijk n’a même pas eu ça sur l’ensemble de sa carrière. Des tournois comme la Coupe du monde des clubs ne peuvent pas se dérouler au détriment des joueurs. Je ne le souhaite à personne», a-t-il ajouté.

En effet, l’ex-manager passé par Dortmund et Liverpool s’inquiète du manque de pause pour les joueurs chaque été. Mentalement, comme physiquement, les joueurs pourraient être victimes de blessures encore inédites, selon lui. «Cela ne peut pas continuer comme ça. Il faut leur assurer des pauses, car sans elles, ils ne pourront pas offrir des performances optimales à long terme – et s’ils ne peuvent plus le faire, le produit tout entier perd de sa valeur pour les vendeurs». Un cri d’alarme que la FIFA ne risque pas d’entendre.