Mondial des Clubs : les affiches des quarts et des demies sont connues

On connaît toutes les affiches des quarts de finale de la Coupe du Monde des Clubs. Après les succès du Real Madrid et du Borussia Dortmund face à la Juventus et les Rayados de Monterrey, le tableau final de la compétition se précise. Dans la première partie, Fluminense affrontera Al-Hilal le 4 juillet prochain. Le lendemain, Palmeiras défiera Chelsea.

Les deux vainqueurs de ces confrontations s’affronteront en demi-finale le 8 juillet. L’autre partie du tableau va nous offrir des chocs plus croustillants. Le champion d’Europe parisien va rencontrer le Bayern Munich le 5 juillet, tandis que le Real Madrid se mesurera au Borussia Dortmund le même jour. On pourrait donc avoir potentiellement un PSG-Real Madrid en demi-finale le 9 juillet.

Programmation des quarts de finale :

Fluminense-Al-Hilal : vendredi 4 juillet (21h)

Palmeiras-Chelsea : samedi 5 juillet (3h)

PSG-Bayern Munich : samedi 5 juillet (18h)

Real Madrid-Borussia Dortmund : samedi 5 juillet (22h)

Programmation des demi-finales :

Fluminense ou Al-Hilal - Palmeiras ou Chelsea : mardi 8 juillet (21h)

PSG ou Bayern Munich - Real Madrid ou Borussia Dortmund : mercredi 9 juillet (21h)

