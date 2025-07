Le Real Madrid prend une décision radicale avec Rodrygo

88 minutes. C’est le maigre temps de jeu obtenu par Rodrygo dans cette Coupe du Monde des Clubs. Pire encore, plus la compétition avance et moins le Brésilien est sur le terrain. Titulaire contre Al-Hilal (avec une passe décisive à la clé), il est resté sur le banc contre Pachuca avant d’entrer 23 minutes en fin de rencontre face à Salzbourg et d’être à nouveau inutilisé lors du 8e de finale contre la Juventus. Forcément pour un joueur de son calibre et encore sous contrat pour un moment (2028), il y a de quoi être interpellé. La presse espagnole s’est empressée de le faire remarquer.

Déjà en délicatesse cette saison (53 matchs, 14 buts et 11 passes décisives), et globalement depuis la venue de Kylian Mbappé, l’attaquant de 24 ans ne goûte pas vraiment d’être relégué au second rang des stars offensives madrilènes (derrière Mbappé, Vinicius et Bellingham), lui qui a si souvent été décisif par le passé. Il y voit un grand manque de reconnaissance. Depuis quelques semaines déjà, il traîne des pieds à l’entraînement et montre des signes de frustration. Carlo Ancelotti l’avait compris. Il ne l’avait d’ailleurs pas convoqué lors de sa première liste avec le Brésil début juin.

Le Real Madrid et Xabi Alonso ne veulent plus de Rodrygo

Xabi Alonso aussi s’est rapidement aperçu du manque d’implication de l’international auriverde (33 sélections, 9 buts) et mettait cela sur le compte d’une mauvaise période, où il a souvent été remis en question. «Je sais que la fin de la saison n’a pas été facile pour lui. Il a pris du temps pour lui, se ressourcer. Dès le premier instant, nous avons parlé… et je vois qu’il a hâte d’y être. C’est un joueur avec d’énormes qualités, nous avons partagé des choses et il est temps de les mettre en pratique», expliquait le nouvel entraîneur du Real après le nul contre Al-Hilal.

Jusque-là, il n’était pas question d’une vente de Rodrygo. Le Real Madrid a tout de même fixé son prix de vente à 90 M€, histoire de tester le marché et les clubs les plus intéressés. Arsenal est le plus souvent cité pour l’accueillir mais pas à un tarif aussi élevé. On se dirige pourtant bien vers un départ de l’ancien crack de Santos. D’après The Athletic, Xabi Alonso et sa direction sont ouverts à son transfert, lassés par l’attitude du joueur et des plaintes de son père, Eric Goes, sur sa situation. Le Real Madrid veut des hommes totalement dévoués à son projet et pas de moutons noirs. On comprend mieux ce faible temps de jeu aux États-Unis…