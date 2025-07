Real Madrid : les ennuis s’enchaînent pour Endrick…

Arrivé à Madrid il y a un an, Endrick n’avait pas eu peur de se lancer dans le grand bain aussi jeune. Malgré l’arrivée de la superstar Kylian Mbappé et l’embouteillage en attaque que cela provoquerait, le Brésilien avait annoncé son envie de s’imposer, de prouver au monde du football qu’il est bien l’un des nouveaux phénomènes du ballon rond. Malheureusement pour lui, sa première saison en Espagne a été très mitigée. En 37 apparitions, toutes compétitions confondues, il n’a été titularisé qu’à 7 reprises pour un total de 7 buts et 1 passe décisive au compteur. Un bilan bien trop maigre.

La suite après cette publicité

Très rapidement, Endrick s’était plaint de cette situation. La raison est simple : à un an de la Coupe du Monde 2026, l’attaquant de 18 ans a peur pour sa place au sein de la Seleção. «Pour tout vous dire, ce qui me passe par la tête, c’est que j’ai peur de ne pas participer à la Coupe du Monde parce que c’est un de mes rêves. C’est difficile à dire parce que je veux participer à la Coupe du Monde et aider le Brésil à remporter son sixième titre. Bien sûr, c’est difficile d’être dans le plus grand club du monde, avec les plus grands joueurs, et vous n’avez pas toujours l’occasion de jouer», déclarait-il en mars dernier.

La suite après cette publicité

Rien ne va sur et en dehors du terrain

Depuis, Endrick a vu Xabi Alonso succéder à Carlo Ancelotti. De quoi rebattre les cartes en sa faveur ? Là encore, le Brésilien a joué de malchance. Blessé aux ischio-jambiers fin mai, le Brésilien était annoncé absent des terrains durant deux mois. Un pépin physique qui l’a empêché de disputer les matches de la Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis. Un nouveau coup dur puisque, dans le même temps, le jeune Gonzalo Garcia en a profité pour surprendre tout un club en marquant trois buts en quatre matches. «Nous aurons le temps de constituer l’effectif. Je le connaissais bien, mais je ne vais pas dire que je m’attendais à ce qu’il marque trois buts en quatre matchs… Il aide beaucoup toute l’équipe. Ce sont des buts décisifs et je lui fais confiance», a confié Xabi Alonso.

Le nouveau coach de la Casa Blanca voulait un numéro neuf du style de Joselu, il l’a peut-être trouvé au sein de l’équipe réserve. En Espagne, la presse n’a pas tardé en s’emparer du sujet en faisant du jeune de 21 ans un concurrent direct à Kylian Mbappé. Et Endrick dans tout ça ? On dit souvent que les absents ont toujours tort… De quoi remettre en question son avenir dans la capitale espagnole ? La Juventus serait intéressée. Et ce n’est pas tout. En plus de devoir gérer ses soucis sur le terrain, Endrick doit également faire face à des remous dans sa vie, privée. Ses parents viennent en effet de se séparer après 19 ans de vie commune. Et comme si cela ne suffisait pas, la presse brésilienne fait ses choux gras sur la romance entre son père, Douglas Sousa, et une ex-miss Bumbum, Daiana Noguiera. Décidément, quand rien ne va…