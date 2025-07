Real Madrid : le mercato de Rodrygo prend un virage

Restera, restera pas ? Rodrygo Goes est le cas faisant le plus parler au Real Madrid en ce moment. Souvent considéré comme le dernier larron de l’attaque, le Brésilien n’a pas réussi à améliorer son cas après une saison globalement manquée (53 matchs, 14 buts et 11 passes décisives), et cela pourrait signifier la fin de son aventure au sein du club de la capitale espagnole. En cas d’offre satisfaisante, la Casa Blanca ne le retiendra pas mais il faudra mettre le prix : 90 M€.

Une manière de montrer sa volonté de le conserver et de faire réfléchir à deux fois les intéressés. C’est en Premier League que les regards se tournent où Arsenal a le plus avancé ses pions mais il ne s’alignera pas sur le tarif exigé. La Cadena Ser va même plus loin en affirmant que l’ensemble des courtisans anglais met ce dossier en stand-by. Ils souhaitent voir comment la situation de l’attaquant évolue avec Xabi Alonso avant de réfléchir à une nouvelle stratégie.