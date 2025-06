Arsenal a déjà une short-list sexy de 8 recrues

Comme le veut la tradition, les clubs anglais publient un communiqué de presse pour annoncer les noms des joueurs et joueuses qui ne seront plus chez eux la saison prochaine. Arsenal n’a donc pas échappé à la règle et a officialisé 20 départs pour cette année 2025 par le biais d’un communiqué de presse. «Avant l’annonce officielle par la Premier League de tous les joueurs masculins qui seront en fin de contrat le 30 juin, nous profitons de l’occasion pour remercier ceux qui nous quittent à la fin de leur contrat à la fin du mois. Il s’agit des joueurs masculins et des boursiers qui ont représenté le club en équipe première, en moins de 21 ans et en moins de 18 ans, ainsi que des membres de notre équipe féminine, dont les départs ont été annoncés précédemment.»

Les Gunners ont ensuite précisé : «les joueurs sont présentés par ordre alphabétique : Nathan Butler-Oyedeji, Reece Clairmont, Khayon Edwards, Jakai Fisher, Romari Forde, Teyah Goldie, Jimi Gower, Jack Henry-Francis, Lina Hurtig, Amanda Ilestedt, Jorginho, Max Kuczynski, Salah-Eddine Oulad M’Hand, Ismail Oulad M’Hand, Neto, Brian Okonkwo, Elian Quesada-Thorn, Zacariah Shuaib, Raheem Sterling, Kieran Tierney.» Au sein de l’équipe première dirigée par Mikel Arteta, un certain nombre de joueurs ne seront donc plus là l’an prochain. Les pensionnaires de l’Etihad Stadium ont donné un grand coup de balai. L’idée était aussi de faire de la place pour accueillir de nouveaux éléments durant ce premier mercato mené par le nouveau directeur sportif, Andrea Berta.

Arsenal scrute le marché

En plus de Mikel Merino, dont la signature est prévue dans l’entrejeu, un attaquant et un ailier, plutôt pour le côté gauche, sont recherchés. Pour ce poste, Berta regarde notamment du côté de l’Espagne et du Real Madrid. Sky Sports assure ce vendredi que les pensionnaires de l’Emirates Stadium suivent toujours de très près le cas de Rodrygo (24 ans). Si certains médias espagnols assurent qu’il veut rester au Real Madrid, El Chiringuito explique que l’incertitude règne autour de son cas. Tout le monde devrait y voir plus clair une fois que le Brésilien aura discuté avec Xabi Alonso. Mais la porte n’est a priori pas totalement fermée pour lui. Les Gunners suivent également les pistes menant à Leroy Sané (Bayern Munich), Nico Williams (Athletic Bilbao) et à Morgan Rogers (Aston Villa).

En attaque, ce sont toujours les mêmes noms qui reviennent. Alexander Isak (Newcastle), Viktor Gyökeres (Sporting CP) et Benjamin Sesko (RB Leipzig) sont courtisés. Les Londoniens envisagent également de mettre la main sur un gardien. Sky Sports révèle que Kepa Arrizabalaga a les faveurs d’Arteta et de ses dirigeants. Envoyé en prêt la saison dernière à Bournemouth, l’Espagnol n’entre pas dans les plans de Chelsea, qui cherche à s’en débarrasser. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le portier bénéficie d’une clause lui permettant de s’en aller contre 5,9 M€. Arsenal a donc 8 cibles en tête pour révolutionner son équipe la saison prochaine. Il reste à savoir quels dossiers iront au bout.