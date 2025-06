Le Real Madrid demande 90 M€ pour l’un de ses Galactiques

Le choix du roi. Comme son prédécesseur Carlo Ancelotti, Xabi Alonso (43 ans) doit gérer un vestiaire peuplé de stars au Real Madrid. Et l’Espagnol doit actuellement régler son premier casse-tête. En effet, il doit trancher concernant le cas Rodrygo (24 ans). Depuis un an, le Brésilien, plutôt discret, fait parler de lui de l’autre côté des Pyrénées. Là-bas, on a évoqué le nouveau trio magique composé de Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Jude Bellingham tout en l’excluant. Ce qui avait vexé Rodrygo, qui avait répondu sur ses réseaux sociaux en disant qu’il ne faut pas oublier le "R".

Presque un an plus tard, les Madrilènes semblent vouloir effacer cette lettre. Le joueur n’entre plus vraiment dans les plans de la Casa Blanca. Les médias ibériques répètent depuis des semaines que Florentino Pérez, conscient qu’il ne peut pas faire cohabiter toutes ses stars, aurait décidé d’ouvrir la porte à un départ de Rodrygo. De son côté, l’attaquant est toujours resté sur la même ligne de conduite. Non, il ne souhaite pas quitter la capitale espagnole. Oui, il veut rester et continuer à gagner des titres pour le Real Madrid.

Le Real Madrid a annoncé son prix pour Rodrygo

Xabi Alonso, nouveau venu sur le banc merengue, va devoir trancher. La pré-saison sera d’ailleurs décisive. Titulaire face à Al-Hilal (1-1), Rodrygo n’avait pas joué son meilleur match, un peu comme toute l’équipe d’ailleurs. Hier, il n’est pas entré en jeu face à Pachuca. Ce qui a fait jaser. Dans le même temps, la Cadena SER nous apprend que le Real Madrid a fait un pas de plus concernant son avenir. Ainsi, les Merengues ont fixé son prix à 90 M€. En cas de vente, ils utiliseront une partie de cet argent pour recruter le milieu tant désiré par Xabi Alonso.

La Cadena SER ajoute qu’Arsenal est bien intéressé par le Brésilien. Les Gunners passeront à l’action quand Madrid ouvrira officiellement la porte à un départ. Actuellement, on peut dire qu’elle est entrouverte puisqu’un prix de vente a été annoncé. Dans le même temps, la publication ibérique ajoute que le joueur sous contrat jusqu’en 2028, qui a été suivi par Manchester City dans un passé très récent, souhaite explorer d’autres options que celle menant à Arsenal en cas de départ. Chelsea, Liverpool ou encore MU ont été cités comme des points de chutes à un moment. Le feuilleton Rodrygo repart de plus belle à Madrid…