Un nouveau joueur à 40 M€ vient d’être proposé au Real Madrid

La défense était le principal chantier du Real Madrid cet été. Secteur meurtri par les blessures cette saison, que ce soit dans l’axe avec Éder Militão et David Alaba ou sur les flancs avec Dani Carvajal et même un Ferland Mendy souvent touché, c’était donc derrière que la direction souhaitait d’abord se renforcer. Et c’est chose faite avec l’arrivée de Dean Huijsen pour la charnière centrale. Le défenseur espagnol d’origine néerlandaise brille déjà sous les ordres de Xabi Alonso pendant cette Coupe du Monde des Clubs 2025.

Pour le poste de latéral droit, le club de la capitale espagnole a enrôlé Trent Alexander-Arnold, s’offrant ainsi une des références mondiales à son poste. Pour le flanc gauche, les Merengues espèrent pouvoir boucler le dossier Alvaro Carreras (Benfica) après le Mondial des Clubs, mais ont déjà des alternatives dans le cas où son arrivée tombe à l’eau, avec Alejandro Grimaldo (Leverkusen) comme principal plan B. Et le Real Madrid ne va pas s’arrêter là puisque le plan de Florentino Pérez est de recruter un nouveau défenseur central. Reste à savoir exactement si les Madrilènes le veulent pour cet été, ou s’ils attendront l’été prochain.

Le Real Madrid n’est pas spécialement intéressé… pour le moment

Le nom d’Ibrahima Konaté (Liverpool), libre dans un an, ainsi que celui de William Saliba (Arsenal), reviennent très souvent dans la presse espagnole ces derniers jours, tout comme celui de Christian Mosquera (Valence). Et voilà qu’en Italie, la Gazzetta dello Sport indique qu’un nouveau joueur a été proposé à la direction de la Casa Blanca. Il s’agit d’Evan Ndicka, le défenseur central international ivoirien de l’AS Roma, né à Paris et formé du côté de l’AJ Auxerre.

La Louve a besoin de remplir les caisses et espère faire une grosse vente. Le joueur de 25 ans, qui sort d’une excellente saison au cours de laquelle il a notamment disputé l’intégralité des rencontres de Serie A (38) de son équipe, est une pièce de l’effectif avec une forte valeur marchande. Les dirigeants romains l’ont même directement proposé au Real Madrid ce week-end, avec un prix de vente fixé à 40 millions d’euros. Pour l’instant, le Real Madrid a décliné cette proposition, n’étant pas forcément intéressé et considérant avoir suffisamment de monde en défense pour la saison à venir, du moins selon les informations du média italien. Mais on le sait, les choses changent très vite dans le foot…