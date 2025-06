Manchester City : Rayan Cherki a choqué tout le monde

Manchester City verra les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde des Clubs 2025. Les Skyblues ont roulé sur Al-Ain (EAU) avec un succès 6-0 et ont ainsi décroché leur ticket dès cette deuxième journée de la phase de poules, même s’il y aura un joli choc contre la Juventus lors de la dernière journée pour la première place du groupe, les Turinois affichant aussi deux victoires en autant de rencontres. Dans la nuit de dimanche à lundi, c’était un véritable festival offensif de la bande d’Erling Haaland.

Et c’était aussi, pour Rayan Cherki, l’occasion de se mettre en valeur après une première un peu compliquée, et des premières critiques de l’autre côté de la Manche. Titularisé face au Wydad, l’ancien de l’Olympique Lyonnais était sur le banc cette nuit, et il a dû attendre la 73e minute pour que Bernardo Silva lui laisse sa place. Et dès qu’il a foulé le pré, il a fait des différences, s’offrant même le sixième et dernier but de la soirée d’une belle frappe croisée de l’extérieur de la surface. Son premier but sous ses nouvelles couleurs. On l’a senti très à l’aise et déjà comme un poisson dans l’eau dans cette animation offensive mancunienne.

Guardiola s’est régalé

De quoi régaler la presse anglaise, qui n’attendait que ça. « Il a montré des signes indiquant qu’il est plus à l’aise dans l’équipe, et il a ouvert son compteur », indique par exemple le Manchester Evening News, qui lui attribue un joli 7/10 pour son entrée. « Cherki montre un aperçu de ce qu’il peut faire dans le futur », indique pour sa part The Sun, qui met bien en avant la figure du Français. Le Daily Mail titre aussi sur le but de Cherki dans son compte-rendu de la rencontre, et sur les réseaux sociaux, les éloges pour le milieu de terrain offensif des Bleus ont été nombreux.

Il faut dire qu’en 17 minutes sur la pelouse, en plus d’un but, Cherki a touché le ballon 27 fois, a distribué 18 passes (90% de réussite), a remporté 4 duels, a réussi 2 dribbles et a même récupéré 2 ballons. « On connait le potentiel de Rayan Cherki. Je vois beaucoup de choses à l’entraînement et je me dis, "quel joueur !". Mais en tant que nouveau joueur, comme c’est le cas pour Tijjani Reijnders, pour Marcus Bettinelli, pour Rayan Aït-Nouri, ils ont besoin d’un peu de temps, pour nous connaître, pour savoir ce que l’on veut », a indiqué Pep Guardiola après le match, séduit et enthousiasmé par la prestation de Cherki. Reste maintenant à voir si cette belle prestation lui permettra de convaincre le coach catalan de l’aligner d’entrée pour ce premier match face à un gros poisson jeudi soir à 21h…

