Le Real Madrid est secoué par un gros scandale de racisme !

Dimanche soir, après la belle victoire du Real Madrid face à Pachuca (3-1) et alors que l’Europe se préparait pour aller dormir, on apprenait qu’un protocole anti-racisme avait été lancé par l’arbitre de la rencontre en toute fin de partie. On savait juste qu’il concernait le revenant Antonio Rüdiger. Le peu d’informations qu’on avait alors laissaient penser qu’il s’agissait, comme c’est malheureusement trop souvent le cas, d’insultes racistes envers le joueur venant des tribunes. Mais les heures qui ont suivi ont apporté de nouveaux éléments sur cette affaire.

Effectivement, les insultes ne venaient pas de supporters présents dans le Bank of America Stadium mais de Gustavo Cabral, défenseur argentin de Pachuca, qui a d’ailleurs joué de nombreuses années en Liga. Selon la Cadena SER, il est accusé par Rüdiger de l’avoir traité de « noir de m.rde », et l’Allemand l’aurait ainsi fait savoir à l’arbitre. Après la rencontre, Xabi Alonso a d’ailleurs pris la parole pour défendre son joueur : « Toni nous a dit ce qui s’est passé, nous le croyons et nous soutenons Toni. Nous verrons ce qui se passera. Je pense que le protocole de la Fifa a été activé et qu’une enquête est ouverte. Si cela s’est produit, toutes les mesures doivent être prises, parce que c’est quelque chose d’inacceptable. Dans le football, il n’y a zéro tolérance pour cela ».

Cabral dément tout

Du côté de Pachuca, on se défend d’avoir tenu des propos racistes et Gustavo Cabral est même allé s’expliquer devant les médias : « il n’y a rien eu de raciste. J’ai dit "cagón de mierda" (pourrait se traduire en français par "trouillard de m.rde", NDLR), comme on dit en Argentine. Juste ça. Il y a eu un duel, je reçois un coup de pied, il dit que je le tape avec la main, on discute. Mais rien de plus. L’arbitre mime le geste du racisme mais j’ai toujours répété la même chose : "cagón de mierda". Il n’y a pas de sanction pour ça. Ce sont juste des paroles. Il n’y a aucune autre mauvaise intention. Après il me disait "on se voit dehors", il me faisait des gestes de bagarre. Moi j’étais chaud aussi, on a discuté dans le tunnel, mais rien de plus. Mes coéquipiers et les siens étaient à côté ».

Jaime Lozano, coach de l’écurie mexicaine, a défendu son joueur en conférence de presse. « J’apprends ça maintenant. J’ai parlé avec Cabral, mais pas de ça. Je ne peux pas commenter sur ça je viens d’être mis au courant. Je vais parler avec lui, mais je le connais et il n’y a jamais eu d’histoire comme ça avec lui. Je peux mettre la main dans le feu pour mon capitaine », a expliqué le tacticien. Autant dire que cette affaire ne devrait pas en rester là…

