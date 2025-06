La sortie étonnante de Pep Guardiola sur le Mondial des clubs

Après un succès poussif en ouverture contre le Wydad Casablanca (2-0), Manchester City retrouve Al-Ain ce soir pour le compte de la deuxième journée de la Coupe du monde des clubs. Une rencontre qui pourrait déjà valider la qualification des SkyBlues pour la suite de la compétition. Pourtant, le manager espagnol Pep Guardiola ne considère pas ces succès comme un moyen de sauver la saison médiocre de son équipe.

«J’ai dit à plusieurs reprises que la saison n’était pas bonne. Gagner cette compétition ne changera rien à cela, mais pour l’instant, je ne pense pas à gagner. Nous pouvons prolonger notre séjour ici, y rester plus longtemps. Maintenant que nous y sommes, je veux faire de mon mieux», a expliqué Guardiola en conférence de presse ce samedi avant la rencontre face au club qatari d’Al-Ain. Si pour certain elle est synonyme de course au Ballon d’Or, visiblement la compétition n’enchante guère le tacticien de Manchester City…

