L’OL fait face à un sérieux concurrent de Ligue 1 pour Juma Bah

Le transfert de Rayan Cherki a des conséquences positives sur l’Olympique Lyonnais. Certes, la perte du meilleur joueur de la saison est forcément douloureuse sur le plan sportif mais ce transfert rapporte 42,5 M€ (bonus compris) aux Gones. Une entrée d’argent salvatrice au moment de passer l’obstacle DNCG, qui on le rappelle a rétrogradé administrativement le club de manière conservatoire la saison prochaine, avant le prochain examen des comptes.

A priori, ce rendez-vous devant l’instance s’annonce plutôt bien même si seuls les documents présentés au gendarme financier jugeront de la situation. Ce n’est pas tout. Dans la vente de Cherki, un deal a été entendu avec Manchester City pour se faire prêter un jeune élément de l’écurie anglaise en manque de temps de jeu. Il fut un temps question de James McAtee, Claudio Echeverri, Abdukodir Khusanov ou d’Oscar Bobb mais d’après les informations de L’Equipe publiées hier soir, c’est Juma Bah qui serait l’heureux élu.

L’OL n’est plus seul sur le dossier

Ce dernier connaît bien la Ligue 1 pour y avoir été prêté à Lens ces six derniers mois. Le jeune défenseur (19 ans) a disputé 10 matchs de Ligue 1 avec les Sang et Or (686 minutes). L’international sierra-leonais (2 sélections) entrait dans le transfert de Khusanov de Lens vers les Skyblues en janvier dernier. Il venait d’être acheté au Real Valladolid pour 6 M€, avant d’être prêté dans la foulée au Racing pour pallier le départ de l’Ouzbek. Cette fois, il est bien parti pour être prêté un an à l’OL.

En réalité, il a surtout l’embarras du choix en France. D’après Fabrizio Romano, Bah est également courtisé par l’OGC Nice, qui lui a présenté son projet. Le Gym aussi envisage de se faire prêter le talentueux défenseur central droitier d’1m95. Ce dernier a les deux propositions en main et il n’a plus qu’à opter pour le choix qu’il préfère. À l’heure actuelle, aucun des deux clubs français n’a pris un avantage sur l’autre. Il reste aussi à savoir si en cas d’échec dans ce dossier, l’OL parviendra à récupérer un jeune talent des Cityzens.