Mondial des Clubs : le Borussia Dortmund se sort du piège Mamelodi

Quatre jour après son match nul contre Fluminense pour son entrée dans cette Coupe du Monde des Clubs, le Borussia Dortmund est parvenu à enregistrer son premier succès dans la compétition. Face aux Sud-africains de Mamelodi, les joueurs de Niko Kovač ont maîtrisé leur sujet, non sans se faire peur. Bien que largement favoris, les Allemands ont en effet été surpris d’entrée, par un but de Lucas Ribeiro en faveur de l’équipe surnommée « The Brazilians », en raison de leurs couleurs jaunes et vertes, inscrit dès la 11e minute. Mais le BVB n’a pas douté bien longtemps, puisque Felix Nmecha est venu égaliser en sa faveur seulement cinq minutes plus tard.

La suite après cette publicité

Le club de la Ruhr a ensuite déroulé. Serhou Guirassy est venu donner l’avantage aux siens (34e), avant Jobe Bellingham n’inscrive son premier but sous ses nouvelles couleurs pour creuser l’écart juste avant la mi-temps (45e). La seconde période a vu les partenaires de Julian Brandt enfoncer le clou, d’abord par l’intermédiaire du malheureux Khuliso Mudau, buteur contre son camp (59e). Si Iqraam Rayners a rapidement réduit l’écart (62e) bien imité Lebo Mothiba (90e), c’est bien le club allemand qui s’est imposé (3-4). Au terme de cette rencontre, le Borussia pointe à la première place du groupe F, avec 4 points. Vainqueurs des Sud-coréens de l’Ulsan HD (1-0), Mamelodi se retrouve à présent second, mais toujours virtuellement qualifié pour les huitièmes de finale.