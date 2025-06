Mondial des Clubs : le premier but de Jobe Bellingham avec le Borussia Dortmund

Sur les traces de son grand frère. Cet été, Jobe Bellingham a quitté Sunderland, qui lui a permis d’exploser et de devenir le meilleur jeune de Championship la saison dernière. L’international espoir anglais a signé un contrat avec Dortmund jusqu’en 2030 et était titularisé pour la première fois à l’occasion de la deuxième journée de la Coupe du monde des Clubs contre le Mamelodi Sundowns.

Et alors que le Borussia Dortmund avait repris l’avantage après avoir concédé l’ouverture du score, une nouvelle contre-attaque obligeait le gardien de la formation sud-africaine à s’employer et à repousser un centre… directement sur Jobe Bellingham. L’Anglais pouvait effectuer un beau contrôle de la poitrine et enchaîner pour faire le break avant la pause.