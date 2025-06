John Obi Mikel compare Jobe Bellingham à Frank Lampard

Dortmund est déjà sous le charme de Jobe Bellingham. Alors que son frère avait marqué les esprits lors de son court mais probant passage sur les bords de la Ruhr, l’ancien milieu de Sunderland entend bien marcher sur les pas de son grand frère. Actuellement aux États-Unis pour participer à la Coupe du monde des clubs avec les Marsupiaux, le milieu de 19 ans n’a pas tardé avant d’impressionner. Auteur d’une entrée convaincante pour son premier match, le natif de Stourbridge a régalé pour son deuxième match. Face aux Mamelodi Sundowns, Bellingham a eu plusieurs bonnes inspirations et a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. Suffisant pour qu’il soit acclamé après la rencontre.

Interrogé par DAZN, John Obi Mikel, ancien illustre milieu de Chelsea, l’a même comparé à Frank Lampard, son ancien coéquipier chez les Blues : «en tant que milieu de terrain, il est parfois facile de passer le ballon et de rester immobile. Mais non, il veut arriver tard dans la surface. Il veut être là quand le ballon tombe. Il me rappelle un joueur avec lequel j’ai joué, Frank Lampard. Il marque une vingtaine de buts chaque saison en étant présent et en arrivant au bon moment. Je pense qu’il va marquer beaucoup de buts pour Dortmund. Ce que j’aime chez lui, c’est qu’il est très direct. Dès qu’il a le ballon, il regarde vers le haut, il fait des passes vers l’avant, il court vers l’avant. Il veut arriver dans la surface au bon moment, et c’est exactement ce qu’il a fait.»