Borussia Dortmund : Jobe Bellingham fait déjà sensation !

Frère cadet de Jude, aujourd’hui sous les couleurs du Real Madrid, Jobe Bellingham (19 ans) a décidé de suivre les traces de son aîné. Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération, l’international espoir anglais a, en effet, profité du mercato estival pour s’envoler du côté de Dortmund où il a signé un contrat jusqu’en 2030. Après des passages plus que convaincants à Birmingham puis Sunderland, le natif de Stourbridge n’a d’ailleurs pas manqué ses débuts sous la tunique du BVB.

Titularisé pour la première fois à l’occasion de la deuxième journée de la Coupe du monde des Clubs contre le Mamelodi Sundowns, le droitier d’1m91, aligné dans un rôle de numéro 10 juste derrière Guirassy et Brandt, s’est particulièrement distingué lors de la victoire spectaculaire des hommes de Niko Kovac (4-3). Troisième buteur des siens juste avant la pause, le numéro 77 de la formation allemande profitait d’un ballon mal renvoyé par la défense pour tromper Ronwen Williams d’une belle frappe après un joli contrôle de la poitrine. Une entrée en matière parfaite pour la nouvelle recrue du BVB, arrivée contre un chèque de 30,5 millions d’euros.

Very good Jobe !

Interrogé dans la foulée, le principal concerné s’est d’ailleurs confié sur cette intégration réussie et ses débuts. «C’est vraiment bien en fait. J’ai rencontré les garçons et j’ai signé avant de prendre l’avion. J’ai donc l’impression de commencer à vraiment m’intégrer à l’équipe. Évidemment, c’est difficile de signer pour un nouveau club et de s’envoler tout de suite, mais beaucoup de gens m’ont rendu la tâche facile donc, pour être honnête, c’est vraiment agréable». Relancé sur son flocage - il a préféré mettre son prénom « Jobe » à l’arrière de son maillot plutôt que « Bellingham » - le jeune crack anglais a justifié ce choix.

«Eh bien, si je suis vraiment honnête, évidemment, cela a commencé quand j’ai signé pour la première fois à Sunderland. J’y ai peut-être pensé plusieurs fois. Je me suis dit : « Ouais, ce serait plutôt cool. Mais seulement quand les gens me l’ont signalé. Je n’y ai jamais pensé moi-même. Quelqu’un de proche me disait : « Ce serait cool si tu faisais ça ». Et puis, quelqu’un qui est assez spécial pour moi – un entraîneur que j’ai eu à Sunderland et à Birmingham quand j’étais enfant – m’a dit : « Pourquoi ne fais-tu pas ça à Sunderland ? ». Et je e me suis dit : « Ce serait cool d’avoir mon propre nom au dos de mon maillot ». Il n’y a pas un sens plus profond derrière, mais je suppose que vous pouvez le trouver dans cet acte».

Bien décidé à se faire un nom, Jobe Bellingham a, quoi qu’il en soit, lancé son aventure de la meilleure manière avec les pensionnaires du Signal Iduna Park. De quoi appuyer les dires de son directeur sportif, Lars Ricken, qui n’avait pas manqué de l’encenser à son arrivée. «Jobe est un joueur exceptionnellement talentueux qui, malgré son jeune âge, possède déjà une maturité et une intelligence de jeu remarquables. Nous sommes convaincus qu’il correspond parfaitement à notre philosophie de promotion des jeunes talents et de leur donner l’opportunité de se développer au plus haut niveau. Son professionnalisme, son dynamisme et son ambition enrichiront notre équipe. Nous sommes impatients de l’accompagner dans sa future aventure et sommes certains qu’il jouera un rôle important dans l’avenir du Borussia Dortmund». Il faudra désormais confirmer face à Ulsan Hyundai, club sud-coréen présent dans le groupe F.

