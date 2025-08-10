Crystal Palace - Liverpool : les compositions officielles

Le champion d’Angleterre lance sa saison 2025/26. Liverpool affronte Crystal Palace ce dimanche à Wembley dans le cadre du Community Shield (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 16h). Avec une équipe remodelée cet été, les Reds chercheront à décrocher ce trophée pour la 17e fois, face à des Eagles qui ont remporté seulement leur premier titre majeur la saison passée.

Liverpool se présente en 4-2-3-1 où figurent quatre recrues, à commencer par Frimpong et Kerkez aux postes de latéraux pour encadrer la paire Konaté-Van Dijk. Wirtz disputera également son premier match officiel avec les Reds en retrait d’Ekitike, autre arrivée majeure du mercato estival. Salah et Gakpo évolueront sur les ailes. En face, Crystal Palace devrait évoluer en 3-4-2-1 où Mateta, placé en pointe, sera notamment épaulé par le duo Sarr-Eze. Wharton et Kamada seront devant la défense, Munoz et Michell étant les pistons du jour.

Les compositions :

Crystal Palace : Henderson - Richards, Lacroix, Guehi - Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell - Sarr, Eze - Mateta.

Liverpool : Alisson - Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez - Jones, Szoboszlai - Salah, Wirtz, Gakpo - Ekitike.