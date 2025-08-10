Lens - Leipzig : le beau geste de Loïs Openda pour son retour à Bollaert-Delelis

À l’occasion d’un match de préparation entre le RC Lens et le RB Leipzig (victoire allemande 2-1), Loïs Openda a profité de son retour à Bollaert-Delelis pour remercier chaleureusement les supporters du club nordiste. Buteur en fin de rencontre, l’attaquant belge a été honoré par son ancien club, qui lui a remis symboliquement une lampe de mineur en hommage à son passage marquant.

En guise de remerciement, Openda a offert près de 200 maillots de Leipzig aux supporters lensois présents au stade, selon La Voix du Nord. Déjà très attaché au club, il avait envoyé plusieurs tuniques au RC Lens lors de son transfert en Allemagne à l’été 2023. «C’est grâce au RC Lens que j’ai pu briller et me faire vraiment connaître à travers l’Europe. À Lens, la saison avait été magnifique sur le plan collectif, mais aussi sur le plan personnel. Cela me fait plaisir de revenir dans ce stade, car c’est ici que tout a explosé pour moi», a-t-il expliqué dans la soirée. Son but samedi soir a d’ailleurs été salué par des applaudissements du public, preuve que le lien entre Openda et les Sang et Or reste intact malgré la séparation.