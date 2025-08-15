Arda Turan a complètement craqué !

Arda Turan, ancien joueur du Barça, de l’Atlético et de Galatasaray, a perdu son sang-froid lors du 3ᵉ tour de qualification pour la Ligue Europa. Le coach turc du Shakhtar Donetsk a reçu un carton rouge après s’être violemment emporté contre l’arbitre, suite à l’expulsion jugée sévère de son joueur Ocheretko. Arda Turan a même vu son assistant coach être exclu à son tour, illustrant la frustration totale sur le banc ukrainien.

Malgré deux matchs nuls 0-0 contre le Panathinaïkos, le Shakhtar a finalement été éliminé aux tirs au but et devra se contenter des play-offs pour la Ligue Conférence. Une sortie frustrante pour Turan et son équipe, qui n’ont pas réussi à concrétiser leur domination sur le terrain. L’ancien joueur est entraîneur depuis 2023, ce qui ne fait pas beaucoup d’expérience pour coacher en Ligue Europa. Les Ukrianiens joueront contre les Suisses du Servette, entraînés par Gourvennec.