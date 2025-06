Nice cible un attaquant du Bayern Munich

En février 2024, le Bayern Munich s’offrait l’attaquant suédois âgé de 16 ans Jonah Kusi-Asare. Un an et demi plus tard, le Scandinave (2 buts, 2 passes décisives en 12 matches avec l’équipe réserve) se trouve actuellement aux États-Unis où il participe à la Coupe du Monde des Clubs avec les Bavarois.

Cependant, Kusi-Asare pourrait bientôt quitter le Bayern pour grappiller du temps de jeu ailleurs. Sky Allemagne assure que le Rapid Vienne, KVC Westerlo et le Vejle BK aimeraient obtenir un prêt. Mais l’information la plus intéressante est que l’OGC Nice, le PSV et Nordsjaelland souhaiteraient carrément négocier un transfert.