Flavien Tait de retour en Ligue 1 ?

Et si Flavien Tait faisait son retour en Ligue 1 ? Passé par Angers, Rennes et plus récemment Samsunspor en Turquie, le milieu de terrain français, aujourd’hui libre de tout contrat, attise les convoitises. Selon nos dernières informations, plusieurs clubs français, dont l’identité n’a pas filtré, s’intéressent au joueur de 32 ans qui totalise 21 buts et 26 passes décisives en 176 matches de L1.

Auteur d’une passe décisive et un but en 12 matches toutes compétitions confondues, le natif de Longjumeau, qui dispose de quelques interêts au Moyen-Orient donne pour le moment sa priorité au Golfe. Une volonté qui n’empêche cependant pas le championnat turc de vouloir le conserver puisque, toujours d’après nos indiscrétions, Konyaspor et Kocaelispor ont formulé une offre au principal intéressé pour s’offrir ses services. À suivre…