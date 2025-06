Barça : Andreas Christensen a plusieurs options

Le FC Barcelone a démarré son mercato estival sur les chapeaux de roue. Les Blaugranas ont déjà bouclé l’arrivée de Joan Garcia en provenance de l’Espanyol, et semblent bien partis pour faire de même avec Nico Williams. Mais pour pouvoir enregistrer cette seconde recrue sans encombre, puisque l’Athletic Bilbao exige le paiement de sa clause libératoire de 60 millions d’euros cash, les Culés devront dégraisser pour faire rentrer de l’argent dans les caisses. Parmi les éléments susceptibles de quitter la Catalogne cet été, figure Andreas Christensen, qui voit plusieurs portes lui être ouvertes, mais ne semble pas enchanté à l’idée de les emprunter.

D’après les informations de Sport, le défenseur central de 29 ans aurait deux destinations prêtes à se jeter sur lui : l’AC Milan, et l’Arabie saoudite. Les Italiens avaient déjà tenté de l’enrôler lors du dernier marché des transferts hivernal, se confrontant au refus de l’intéressé, mais pourraient bien revenir à la charge dans les prochaines semaines. Quant aux Saoudiens, l’opération paraît compliquée, puisque l’ancien joueur de Chelsea n’est pas tenté à l’idée de vivre au Moyen-Orient. La source catalane explique que le Danois n’a qu’une seule idée en tête : s’imposer au sein de la formation d’Hansi Flick. Un objectif qui paraît ambitieux, puisque Christensen a passé la majorité de la saison à l’infirmerie, tandis que Pau Cubarsí, Iñigo Martínez et Ronald Araujo et Eric Garcia sont devant lui dans la hiérarchie en défense centrale.