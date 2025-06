Athletic : une célèbre fresque de Nico Williams vandalisée

Le potentiel transfert de Nico Williams au FC Barcelone ne plaît pas du tout aux supporters de l’Athletic Bilbao. Alors que rien n’est encore bouclé entre le club andalou et les blaugranas, certains fans voient l’envie de l’Espagnol de 22 ans de rejoindre le FC Barcelone comme une grande trahison.

D’après plusieurs médias sur place, le visage de Nico Williams a été effacé d’une fresque et remplacé par un message contre le joueur : «que tu restes ou que tu partes, tu as perdu notre respect», est-il inscrit sur la fresque des joueurs de Bilbao dans la commune de Baracaldo. Elle représente les visages des frères Williams, Iñaki et Nico, ainsi que celui d’Iker Muniain brandissant la Coupe du Roi qu’ils ont remportée en 2024.