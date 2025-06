AC Milan : Theo Hernandez ouvre grand la porte à un transfert en Arabie saoudite

Une saison loin d’être satisfaisante pour Theo Hernandez (27 ans) avec l’AC Milan. Moins performant individuellement, le latéral gauche français a aussi connu des difficultés collectives avec le dernier huitième de Serie A. Arrivant à un an de la fin de son contrat qui s’achève en juin 2026, l’international tricolore est candidat à un départ puisque l’AC Milan entend récupérer un chèque et ne pas le laisser partir libre dans un an. Dès lors, de nombreux clubs se sont présentés.

Que ce soit l’Atlético de Madrid, la Juventus ou encore le club saoudien d’Al-Hilal comme nous vous l’avons révélé il y a vingt jours, Theo Hernandez a la cote. La formation de Saudi Pro League avait d’ailleurs trouvé un accord avec l’AC Milan pour un transfert de 30 millions d’euros mais il fallait encore s’accorder avec le joueur. Voulant boucler l’opération pour la Coupe du monde des Clubs, Al-Hilal n’y est pas parvenu. Pourtant, le dossier n’est pas mort pour autant.

Theo Hernandez a changé de position

En effet, selon les informations de Sky Italia via son journaliste Gianluca Di Marzio, le dossier est en train de tourner en faveur du club coaché par Simone Inzaghi. Autrefois réticent à cette approche, Theo Hernandez a enfin donné des signes d’ouvertures franches en faveur d’un éventuel transfert et l’opération pourrait ainsi se conclure lors des prochains jours.

Évaluant pour le moment cette possibilité de rejoindre Al-Hilal, Theo Hernandez a ainsi donné le feu vert pour des négociations. Si aucun accord entre le joueur et le Champion d’Arabie saoudite 2024 n’a été trouvé, la nouvelle posture de Theo Hernandez rend ainsi cette possibilité envisageable. Autrefois fermé à la possibilité de rejoindre l’Arabie saoudite, le joueur de 27 ans est en train de changer son fusil d’épaule.