AC Milan : accord de principe avec Al-Hilal pour le transfert de Théo Hernandez

Au sortir d’une saison très compliquée, marquée par une défaite en finale de la Coupe d’Italie contre Bologne (0-1), l’AC Milan est au plus mal et devrait connaître un été très agité dans tous les sens. Et alors que le nom de Luka Modrić a circulé en interne, du côté des départs, plusieurs stars pourraient quitter la Lombardie. C’est notamment le cas de Théo Hernandez, qui ne devrait pas aller au bout de son contrat à l’été 2026 et partir donc dès cet été.

Selon nos informations, l’AC Milan et le club saoudien d’Al-Hilal ont trouvé un accord pour le latéral gauche. L’accord porte sur un montant d’environ 30 millions d’euros. La dernière offre d’Al-Hilal est de 15 millions d’euros par an pour le joueur, qui réclame 20 millions. Le deuxième de Saudi Pro League va donc maintenant devoir trouver un terrain d’entente avec l’entourage du joueur pour finaliser ce transfert.