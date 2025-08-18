LOSC : Ichem Ferrah va être prolongé et prêté

Le LOSC prépare l’avenir avec l’un de ses jeunes talents. Le milieu offensif Ichem Ferrah (19 ans, 1m71), pur produit de la formation nordiste arrivé en 2018 en provenance de Neuville-en-Ferrain, va prolonger son contrat avec son club formateur. Né à Tourcoing, le gaucher avait déjà franchi toutes les étapes sous le maillot lillois, signant son premier contrat professionnel en 2023 et connaissant ses débuts avec l’équipe première la même saison, aussi bien en Ligue 1 face à Metz qu’en Coupe d’Europe contre Sturm Graz.

Pour poursuivre sa progression, Ferrah sera dans la foulée prêté au Cambuur FC, pensionnaire de deuxième division néerlandaise. Auteur d’une saison solide en National avec Rouen (26 matchs, 3 buts, 2 passes décisives), il s’apprête désormais à découvrir un nouveau championnat. Une étape cruciale pour poursuivre sa progression, emmagasiner de l’expérience et revenir renforcé au LOSC.