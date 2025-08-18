Kevin Carlos Omoruyi s’engage avec l’OGC Nice

Depuis plusieurs semaines, l’OGC Nice est à la recherche d’un attaquant avec le départ de Gaëtan Laborde en deuxième division saoudienne. Et alors que Ransford-Yeboah Königsdörffer était tout proche de devenir la doublure de Terem Moffi, le deal a été interrompu tout près de sa conclusion. Dès lors, les dirigeants azuréens ont continué de prospecter pour trouver chaussure à leur pied. Ainsi, le Gym a décidé de miser sur Kevin Carlos Omoruyi.

Auteur de 15 buts en 40 matches la saison passée avec le FC Bâle, l’attaquant espagnol de 24 ans s’est officiellement engagé avec Nice ce lundi : «Kevin Carlos est un nouvel Aiglon. L’avant-centre espagnol de 24 ans rejoint l’OGC Nice en provenance du FC Bâle (Super League suisse). Après des expériences successives dans son Espagne natale (Huesca) puis en Suisse (Yverdon, Bâle), Kevin Carlos Omoruyi Benjamin, de son nom complet, arrive à Nice avec l’ambition de franchir un nouveau cap.» Il portera le numéro 90 du côté de l’Allianz Riviera.