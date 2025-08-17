Menu Rechercher
Coppa Italia : l’AC Milan domine Bari

Christian Pulišić, à Milan @Maxppp
Milan 2-0 Bari

L’AC Milan a bien lancé sa campagne en Coppa Italia en s’imposant (2-0) face à Bari au 1er tour. Rafael Leão a rapidement ouvert le score dès la 14e minute, avant de sortir sur blessure seulement trois minutes plus tard. En seconde période, Christian Pulisic a scellé la victoire des Rossoneri d’un but à la 48e minute.

Suspendu, Massimiliano Allegri a laissé sa place sur le banc à son adjoint Marco Landucci, qui a dirigé l’équipe avec succès. Milan poursuit ainsi sa route en Coupe, malgré l’inquiétude autour de l’état physique de Leão.

