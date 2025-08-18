Menu Rechercher
Al-Hilal pense à Lilian Brassier

Habib Beye à l'entrainement avec Lilian Brassier @Maxppp

Revenu à Rennes durant l’hiver, Lilian Brassier a retrouvé des couleurs en Bretagne après une expérience mitigée à l’OM. Blessé en préparation face à la Real Sociedad, Lilian Brassier va revenir dans le groupe le week-end prochain.

À 25 ans, l’ancien Brestois garde une belle cote sur le marché des transferts. Selon nos informations, Al Hilal, qui a raté Nathan Zeze parti à Neom, a pris des renseignements. Si le club saoudien vise en priorité un défenseur axial gauche de moins de 23 ans, le profil de Brassier plaît en interne. Plus que jamais concentré sur le Stade Rennais, le solide défenseur n’a pas l’intention de quitter la Bretagne cet été.

