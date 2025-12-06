Rennes : Habib Beye reconnaît la supériorité du PSG

Présent en conférence de presse après la lourde défaite des siens face au PSG, Habib Beye a reconnu que ce revers pouvait laisser des traces malgré la très belle dynamique de son équipe au cours des dernières semaines. Face aux journalistes, l’ancien coach du Red Star a toutefois reconnu la supériorité du club de la capitale. «On a manqué de malice. Ça nous a cueilli à froid. Et pareil sur le deuxième, on est statique. On a manqué d’agressivité dans ces zones de vérité. On le paie cash face à ces équipes-là. C’est dommage car on a joué au ballon, on les a pressés, on les a empêchés de poser leur jeu», a tout d’abord confié Beye.

Et d’ajouter : «on a fait preuve de naïveté et on a été puni. Sur certaines situations, on a fait preuve de gentillesse. C’est un match qui va nous marquer. Il n’y a jamais de hasard, ces cinq buts sont mérités, la défaite est méritée. Ce ne sont pas des limites, c’est le révélateur du très, très haut niveau. J’entends qu’ils sont moins bien, mais quand je vois cette équipe, je comprends pourquoi ils sont si forts, qu’ils sont champions d’Europe. Quand je vois le match de ce soir, Ils nous ont montré en première mi-temps, qu’avec très peu d’occasions, ils pouvaient être cliniques».