Rennes : Esteban Lepaul revient sur la parade fantastique de Matvey Safonov

Aligné à la pointe de l’attaque rennaise, ce samedi soir, lors de la lourde défaite (0-5) concédée par le siens au Parc des Princes, Esteban Lepaul a toute tenté. Menace permanente pour les défenses de Ligue 1, l’ancien Angevin a cette fois-ci buté sur une charnière Marquinhos-Pacho inspirée et surtout un très grand Matvey Safonov. En effet, quelques secondes avant l’ouverture du score francilienne, le buteur de 25 ans aurait pu briller sans une parade étincelante du Russe. Un arrêt déterminant sur lequel est revenu le numéro 9 rennais au micro de Ligue1+.

«Pour ne pas vous mentir, quand la frappe est partie et est contrée un peu par Pacho, je la voyais dedans parce que je ne voyais Safonov, j’entends juste le bruit du poteau. J’ai eu un petit mot pour lui à la mi-temps. On s’est checké pour se féliciter mutuellement. Il fait un superbe arrêt et sur le contre on prend un but qui nous fait très mal en première mi-temps», a ainsi reconnu Lepaul au coup de sifflet final.