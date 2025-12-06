PSG - Rennes : les notes du match

Le PSG accueillait Rennes ce samedi soir au Parc des Princes pour la 15e journée de Ligue 1, un rendez-vous crucial après la surprenante défaite parisienne à Monaco (1-0) en championnat. Luis Enrique cherchait avant tout à relancer son équipe et à retrouver la confiance avant le déplacement décisif à Bilbao en Ligue des Champions. Pour cette rencontre, le technicien espagnol alignait un 4-3-3 offensif avec Barcola, Lee et Kvaratskhelia en attaque, soutenus par João Neves, Vitinha et Mayulu au milieu. En défense, Safonov remplaçait Chevalier dans les buts, avec Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho et Hernández en ligne arrière. De son côté, Rennes présentait un 3-5-2 solide, avec Le Paul et Embolo en soutien offensif et Samba dans les cages. L’arbitre de la rencontre était Marc Bollengier, et le Parc des Princes s’animait d’une ambiance électrique drapée de tifos pour Noël, entre les attentes des supporters parisiens et la confiance des Bretons sur une série de quatre victoires consécutives.

La première période débutait sur un rythme intense, avec un PSG rapidement à l’initiative du jeu. Dès la 26e minute, Pacho intervenait avec autorité pour couper un centre dangereux d’Al-Tamari, obligeant Rennes à concéder un corner. Quelques instants plus tard, Safonov repoussait un tir puissant de Rongier (27e), avant de réaliser une nouvelle parade spectaculaire sur une tentative de Lepaul (34e). Mais la domination parisienne se concrétisait à la 28e minute : Kvaratskhelia lançait un contre éclair, éliminait Frankowski et Aït Boudlal et inscrivait un superbe but sur le côté gauche (1-0). Le PSG poursuivait sur sa lancée, multipliant les combinaisons. D’abord à la 39e minute, Barcola décalait Neves sur la droite, qui centrait pour Mayulu, et le milieu parisien doublait la mise (2-0). Dans les dernières minutes avant la pause, Lee manquait de peu d’inscrire un troisième but après un service parfait de Barcola sur le côté (45e). Paris regagnait ainsi les vestiaires avec une avance méritée, illustrant sa volonté de rebondir après Monaco et de préparer sereinement la confrontation européenne.

Le show Kvara

La deuxième période reprenait avec la même intensité, et le PSG continuait à exercer une pression constante sur Rennes. Dès la 48e minute, Mayulu était servi dans la surface par Kvaratskhelia et frappait puissamment, mais Samba se détendait et détournait le ballon sur la transversale. Quelques instants plus tard, à la 51e minute, Kvaratskhelia tentait sa chance à l’entrée de la surface, mais le portier rennais intervenait une nouvelle fois avec brio. Paris semblait dominer le jeu et multipliait les occasions, Barcola se montrant particulièrement dangereux en tentant de crocheter Brassier et de frapper, mais Samba repoussait encore ses tentatives (59e). Rennes peinait à trouver des solutions offensives et se contentait de défendre face aux vagues parisiennes, avec un PSG qui semblait vouloir s’assurer de la victoire de manière méthodique. La domination parisienne se concrétisait finalement à la 67e minute sur un enchaînement chanceux. Brice Samba, en voulant relancer vers Brassier, se faisait subtiliser le ballon par Barcola, qui centrait immédiatement vers Mayulu. Le milieu se retournait habilement et servait Kvaratskhelia, lequel inscrivait son deuxième but de la soirée (3-0).

Dans la foulée, Paris maintenait son emprise et continuait à se montrer dangereux, notamment lorsque Barcola accélérait sur un contre et voyait une nouvelle fois Samba repousser sa tentative dans la surface (74e). La rencontre basculait davantage encore une minute plus tard, lorsque Jacquet, déjà averti, réalisait une semelle grossière sur Ramos et recevait un second carton jaune synonyme d’expulsion (75e). Rennes se retrouvait alors à dix et peinait un peu plus à contenir les assauts parisiens et c’est en toute logique qu’Ibrahim Mbaye, entré en jeu et profitant de la supériorité numérique, y allait de son but (88e), bien imité par le supersub Gonçalo Ramos (90e+1). Les Parisiens ont ainsi terminé la rencontre avec une large victoire (5-0), offrant un réconfort après la défaite à Monaco et un message fort avant le prochain rendez-vous européen, tandis que Rennes quittait le Parc des Princes sans avoir réussi à inquiéter véritablement Safonov. Au classement, le PSG est toujours 2ème et revient à un point du RC Lens toujours en tête du championnat, tandis que Rennes chute à la 6ème position et voit sa série de 5 matchs sans défaite se stopper.

- l’homme du match : Kvaratskhelia (8,5) : en dessous ces dernières semaines, le Géorgien a sorti le costume des grands soirs face à la défense rennaise et a montré qu’il restait encore une menace constante. Dans tous les bons coups offensifs du PSG, il a trouvé la faille sur un numéro en solitaire avec un très joli but. Il ne s’est pas arrêté là puisqu’au retour des vestiaires, il a planté un nouveau but après une erreur de Samba, d’une frappe sèche. Un match XXL de sa part qui devrait lui redonner confiance. Remplacé par G.Ramos à la 71e. Le Portugais a réussi à planter un but en fin de match d’une très belle frappe du gauche.

PSG

Safonov (7,5) : titulaire ce samedi soir dans les cages parisiennes, le portier russe a sans doute envoyé un sacré message à Lucas Chevalier. Il a été excellent face aux attaquants rennais, multipliant les parades spectaculaires, comme sur cette double parade (26e), qui entraîne même le but parisien dans la foulée (28e). Il récidive un peu plus tard (32e).

- Zaïre-Emery (7,5) : reconverti en tant que latéral droit encore une fois, le jeune titi parisien commence à monter en puissance et à comprendre parfaitement le poste d’Achraf Hakimi. Dans un rôle assez hybride, avec et sans ballon, il a été au four et au moulin. Sa grosse pointe de vitesse et son physique hors norme lui permettent de compenser les espaces et de multiplier les efforts, même face à un attaquant aussi redoutable qu’Al-Tamari. Remplacé par Ndjantou à la 80e.

- Marquinhos (6) : le défenseur brésilien, comme son coéquipier équatorien, a été plutôt tranquille face aux attaquants rennais. Il a su, par son anticipation, couper les lignes de passes et gérer les déplacements de Lepaul par exemple. Une partition parfaitement gérée de sa part ce soir. Lorsqu’il est dans son match comme ça, le PSG gagne clairement en sérénité.

- Pacho (6) : les matches se suivent et se ressemblent pour le solide défenseur équatorien. Il a encore été excellent dans le duel et dans le défi physique. Il a été très tranquille dans cette défense parisienne. Difficile de vraiment juger son match puisqu’il n’a pas eu trente-six occasions de s’illustrer. Propre dans les interventions, il n’a laissé que des miettes aux attaquants rennais.

- L. Hernandez (6) : en l’absence de Nuno Mendes, le Français a fait le job. Il n’a bien sûr pas l’apport offensif de son collègue, mais sur l’aspect défensif, il a fait le travail. Si Kvara a pu autant briller ce soir, c’est aussi parce qu’il s’est occupé de gérer toutes les tâches défensives et qu’il a parfaitement cadenassé ses adversaires du soir.

- Joao Neves (6,5) : le petit milieu de terrain parisien a retrouvé son très bon niveau. Moins impactant lors de la dernière rencontre, l’international portugais a brillé cette fois en faisant très mal à Rennes. Il a récupéré un grand nombre de ballons et n’a pas hésité à apporter le surnombre offensivement. C’est lui qui dédouble sur le service de Barcola et qui délivre un bon centre pour le deuxième but parisien. De manière générale, (phrase incomplète à l’origine — tu peux la compléter si tu veux). Remplacé par Mbaye à la 80e. L’international sénégalais a dégainé une frappe surpuissante pour le quatrième but parisien.

- Vitinha (6,5) : après une prestation très en dessous lors de la dernière journée, le génie portugais s’est clairement relancé et remis dans le bon chemin. Plus en jambes physiquement, il a mieux géré le tempo du match. Et forcément, quand il est mieux, son équipe a tout de suite la tête à l’endroit. Il a aussi bien été aidé par un João Neves meilleur et plus actif au pressing. Remplacé par Fabian Ruiz à la 71e.

- Mayulu (7) : le titi parisien a été très bon, à l’image de son équipe finalement. Dans le milieu à trois, et parfois même dans un rôle de second attaquant, Mayulu a fait mal à la défense rennaise. Présent dans la surface pour finir les actions, il a trouvé le chemin des filets en fin de première période, profitant d’un bon service de João Neves. Propre techniquement, il a aussi servi sur un plateau Kvara pour le troisième but parisien.

- Barcola (6,5): dans une attaque qui a beaucoup tourné, l’ancien joueur de l’OL s’est mieux senti, profitant des espaces pour faire mal à la défense rennaise. On pourra par contre lui reprocher une certaine nonchalance devant le but, qui lui a plombé quelques occasions avec une touche de trop à chaque fois. Il aurait pu terminer la rencontre avec au moins deux buts, mais il est impliqué sur les deux derniers buts parisiens.

- Lee (6,5) : le Sud-Coréen était préféré à Ousmane Dembélé sur le couloir droit de l’attaque parisienne. Et il s’est plutôt bien débrouillé, profitant des espaces de la défense rennaise et d’une certaine liberté offensive. Dans les petits espaces, il est forcément à l’aise avec sa qualité technique. Dangereux grâce à sa patte gauche, il a distillé de bons ballons. Remplacé par Ousmane Dembélé à la 63e. Le Ballon d’Or 2025 a été plutôt discret malgré les espaces dans la défense rennaise.

Rennes

- Samba (3) : titularisé dans les cages du Stade Rennais, Brice Samba a vécu une soirée cauchemardesque face au PSG. Impuissant sur l’ouverture du score de Khvicha Kvaratskhelia, qui a éliminé deux défenseurs avant de tromper le portier d’une frappe croisée imparable, il n’a rien pu faire non plus sur le tir à bout portant de Senny Mayulu à la 38e minute (2-0). Malgré quelques interventions remarquées, comme le sauvetage devant Mayulu à la 48e et la parade face à Barcola à la 57e, Samba a ensuite capté facilement une frappe trop molle de Dembélé (63e). Mais il a été coupable sur le troisième but, relançant mal pour Brassier et permettant à Barcola de devancer son défenseur avant que Kvaratskhelia ne marque (3-0, 67e). La fin de match a été un calvaire, avec une lourde frappe de Mbaye (88e) et un dernier but signé Ramos (90e), scellant un terrible 5-0 pour le PSG.

- Brassier (3,5) : aligné à gauche de la défense, Brassier s’est montré solide en première période, comme à la 24e minute où il a repoussé à deux reprises des centres parisiens. En difficulté à la relance et souvent sollicité par Barcola, il a néanmoins su rester solide dans l’ensemble. Face à Dembélé en seconde période, le défenseur de Rennes a perdu le fil de son match. Mal positionné sur une passe de Samba (67e), il s’est fait devancer par Barcola dans sa surface, et Kvaratskhelia a ensuite conclu l’action (3-0). Il a permis d’éviter le 5-0 en contrant un tir à bout portant de Mbaye (89e).

- Jacquet (4) : positionné dans l’axe de la défense à trois, Jacquet a vécu une première période sans réel duel direct, Mayulu et Lee multipliant les permutations et les décrochages. Sérieux dans son placement et attentif aux couvertures, il n’a toutefois rien pu faire sur les deux buts parisiens, pris par la vitesse d’exécution adverse. Une prestation discrète, mais globalement propre. Il a écopé d’un carton jaune à la 52e, après une faute sur Lee. Il a ensuite été expulsé pour une grosse semelle sur Ramos, un carton rouge logique (74e). Jacquet est sorti tête baissée, mais sans broncher.

- Aït Boudlal (4) : légèrement passif sur l’ouverture du score de Kvaratskhelia à la 28e minute, il se rattrape rapidement en récupérant le ballon dans les pieds du Géorgien trois minutes plus tard. Mais le Marocain est de nouveau en difficulté sur le second but parisien : mal positionné, trop loin de Mayulu dans la surface, il se jette pour contrer la frappe sans parvenir à empêcher le ballon de terminer au fond. Une prestation en dents de scie. Aït Boudlal a été averti à la 74e.

- Frankowski (3,5) : aligné piston droit, il tente d’entrée de jeu une reprise de volée après 20 secondes, malheureusement pour Rennes, non cadrée. Défensivement, il a été en difficulté : trop passif sur Kvaratskhelia lors de l’ouverture du score à la 28e, il se fait éliminer sans pouvoir fermer l’angle. Le Géorgien l’a régulièrement mis en difficulté sur son couloir, repiquant dans l’axe pour armer sur son pied droit. Une prestation compliquée face à un adversaire en pleine réussite. Il a raté son centre après une belle remontée de balle (51e). Il a marché sur le pied de Kvaratskhelia à la 59e, mais l’arbitre n’a pas bronché.

- Al Tamari (3,5) : sur le flanc gauche de la formation rennaise, juste au-dessus de Brassier, l’ancien Montpelliérain a évolué très haut durant le premier acte. Il a multiplié les appels en profondeur, mais a été parfaitement contenu par Warren Zaïre-Emery, qui l’a rarement laissé prendre le dessus. Il s’est projeté sur son aile jusqu’à tenter sa chance, mais a été très bien contré par Marquinhos à la 55e. Déjà discret avant la pause, Al Tamari a totalement disparu en seconde période. Il a été remplacé par Legendre à la 82e.

- Cissé (3,5) : il a beaucoup soutenu Brassier sur le côté gauche afin de contenir Bradley Barcola. Cependant, il a perdu son duel face à Pacho à la 27e minute et s’est montré assez discret tout au long de la première période. Souvent en retard dans ses interventions, il a également perdu son duel direct face à Neves tout au long de la première mi-temps. Une prestation moyenne, sans pour autant commettre d’erreurs majeures. Il a été remplacé dès le retour des vestiaires par Merlin (4). L’ancien du FC Nantes a, lui aussi, beaucoup subi face à Barcola et Dembélé sur son couloir droit.

- Camara (4) : titularisé au cœur du jeu dans un trio avec Cissé et Rongier, Camara s’est montré essentiel dans la récupération du ballon. Il a eu du mal à garder le contrôle face au pressing constant des Parisiens en première période. Vitinha a été propre et n’a quasiment jamais subi son pressing. Au fil du match, le PSG a haussé son niveau, et Camara, comme l’ensemble de Rennes, a perdu le fil de la rencontre. Il a été remplacé par Blas à la 82e.

- Rongier (4,5) : buteur de l’unique but face à Metz vendredi dernier, l’ancien milieu de l’OM a été aligné au cœur du jeu, avec le brassard de capitaine. Rongier a tenté une frappe puissante à la 33e minute, mais Safonov s’est interposé et a détourné le ballon. Il s’est très peu montré en seconde période, à l’image de ses coéquipiers. Il a bien coupé le centre en retrait de Bradley Barcola à la 85e.

- Lepaul (4,5) : auteur de 7 buts en Ligue 1 cette saison, l’ancien attaquant d’Angers était aligné en pointe aux côtés d’Embolo. Il a failli ouvrir le score à la 26e minute sur une frappe puissante du pied droit, mais Safonov s’est étiré avec précision pour détourner le tir du Français. L’attaquant rennais s’est montré actif tout au long du premier acte, cherchant à combiner avec Embolo et à créer des espaces dans la défense parisienne. Bien pris par la paire Pacho-Marquinhos, Lepaul n’a rien pu montrer en seconde mi-temps… Il a été remplacé par Rouault à la 76e.

- Embolo (4) : encore préféré à Meïté ce soir, le Suisse de 28 ans a été constamment confronté à William Pacho durant la première période. Il a obtenu une faute intéressante à la 19e minute après une accélération fulgurante, stoppée par un tacle de Neves. Toutefois, il a perdu son duel face à Zaïre-Emery à la 34e, en commettant une petite erreur technique. Globalement, il est resté assez discret dans le jeu et a peiné à peser sur la défense du PSG. Il a raté son contrôle à la 62e, dommage pour Rennes puisque Embolo était à l’entrée de la surface. Il a été remplacé par Meïté à la 82e.