Liga : l’Espanyol pourrait verser 5 millions au FC Barcelone

Alors que les deux clubs étaient dans l’œil du cyclone de ce début de mercato avec le transfert de Joan Garcian, qui a traversé la capitale catalane pour rejoindre le FC Barcelone, l’Espanyol et le Barca n’ont pas fini de passer leur mercato l’un avec l’autre. En effet, selon Mundo Deportivo, l’Espanyol viserait le défenseur de Las Palmas, Mika Mármol, et pourraient lever l’option d’achat de dix millions d’euros posée sur sa tête.

Or, le FC Barcelone a formé le jeune défenseur gauche, et dispose d’une clause de 50% du montant à la revente auprès du club des Îles Canaries, soit cinq millions d’euros. Cependant, l’autre club de Barcelone devra faire face à une concurrence assez rude sur le dossier, puisque la Roma et Côme ont également coché le nom du jeune espagnol pour renforcer leur assise défensive.