L’AS Monaco avance bien pour Ansu Fati !

Ça bouge sur le Rocher. Après un début de mercato estival relativement calme, la formation asémiste s’active au cours des derniers jours. Comme nous vous le révélions en exclusivité, le club de la Principauté ciblait Paul Pogba, libre de s’engager avec le club qu’il souhaite depuis la fin de sa suspension. Toujours d’après nos indiscrétions, l’ASM a d’ailleurs enfin trouvé un accord contractuel avec celui qui était aussi dans le viseur d’Al-Ittihad. Si le natif de Lagny-sur-Marne est sur le point de rejoindre Monaco où il signera un contrat de deux saisons, une autre arrivée pourrait également avoir rapidement lieu.

Poussé vers la sortie par les Culés et annoncé tout proche de Monaco depuis plusieurs semaines, Ansu Fati était, pourtant, jusqu’alors dans l’impasse. La raison ? Un désaccord entre Catalans et Asémistes sur la nature de l’opération. En effet, si l’international espagnol de 22 ans (10 sélections, 2 buts) a d’ores et déjà accepté de débarquer sur le Rocher, les dirigeants monégasques espéraient conclure l’affaire en négociant un prêt avec une prise en charge partielle du salaire. De son côté, le Barça exigeait lui un transfert sec pour récupérer des liquidités.

Le Barça désormais ouvert à un prêt

Des volontés différentes ralentissant finalement le deal. «Avec son âge et la carrière qu’il a eue, il ne peut pas rester sans jouer. Nous sommes ouverts et nous ne mettrons pas d’obstacles s’il veut partir. Oui, on a parlé avec Monaco. Ansu est sous contrat, s’il demande à partir ce serait un prêt. Il a 23 ans, on parle de lui comme s’il en avait 30, mais il doit encore grandir et il a encore beaucoup à apprendre», avait pourtant récemment assuré Deco, le directeur sportif des Culers.

Et selon nos dernières informations, le champion d’Espagne - voyant qu’aucune offre n’arrivait pour son protégé - a décidé de revoir sa position. Dès lors, les discussions se poursuivent et vont désormais dans le bon sens puisque nous sommes en mesure de vous en affirmer qu’on se dirige, aujourd’hui, vers un prêt avec une prise en charge partielle du salaire de Fati par Monaco. S’il reste encore quelques éléments à régler, l’optimisme est enfin de mise et l’AS Monaco voudrait boucler ce dossier dans les prochains jours.

Troisième du dernier exercice de Ligue 1, l’ASM - à la recherche de joueurs expérimentés et habitués du plus haut niveau - pourrait donc frapper un nouveau grand coup avec l’arrivée à venir de Paul Pogba. Auteur de 11 petites rencontres toutes compétitions confondues la saison dernière, le droitier d’1m78 aurait, lui, l’occasion de se relancer au sein d’un club qualifié pour la prochaine Ligue des Champions et plus que jamais ambitieux.